Terelu lo vuelve a hacer: celebra el Mundial con baño en la piscina y copazo

En julio de 2024 una eufórica Terelu Campos decidió subir a sus redes su especial celebración cuando la selección ganó la Eurocopa. Junto a la tele, con una gran copa, de las de beber, pronunció unas palabras que no tardaron en convertirse en meme: "Aquí estoy, con mi copa. Ellos con la suya y yo con la mía".

Ayer lo volvió a hacer. La colaboradora disfrutó la gran final en compañía de unos amigos y recordó la promesa que le había hecho a su hija hace 16 años, cuando la selección conquistó el primer mundial, si ganaban un segundo. Y cumplió con su palabra: cuando terminó el partido, se zambulló en la piscina vestida, haciendo ese entrañable gesto de taparse la nariz con los dedos.

La mayor de las hermanas Campos ha compartido el momento en sus redes sociales: "¡¡Gracias a todos los jugadores de la selección española y en especial a Luis de la Fuente! ¡Por ti mi vida, por mi nieto y por nieta q viene de camino! ¡Os amo!".

Como se puede ver en el vídeo, Terelu sale de la piscina entre gritos de "campeona" y, una vez fuera, es su amigo Kike Calleja quien le acerca una gran copa para terminar brindar y terminar de celebrarlo.