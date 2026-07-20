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En directo: celebración del Mundial de España, llegada de la selección a Madrid, recorrido y horario de la rúa, minuto a minuto
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En directo: celebración del Mundial de España, llegada de la selección a Madrid, recorrido y horario de la rúa, minuto a minuto

La segunda estrella viene para casa: sigue con El HuffPost todas las celebraciones y actos por el triunfo de España ante Argentina en Nueva Jersey.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Un aficionado celebra el triunfo de España en el Mundial en la madrileña plaza de Cibeles
Un aficionado celebra el triunfo de España en el Mundial en la madrileña plaza de CibelesMarcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
11:52
El vuelo que trae a los jugadores a casa llegará con cerca de dos horas de retraso

El IB1410 que despegó de Newark (EEUU) minutos después de las 05:00 horas de la madrugada (hora española) aterrizará en Madrid a las 14:41. Se esperaba que lo hiciera en un principio a las 1250, por lo que acumula cerca de dos horas de retraso.

​En principio, los de Luis de la Fuente tendrán margen de actuación: no se espera que se les reciba en el Palacio de la Zarzuela por la Casa Real hasta las 17:30. También habrá una recepción en Moncloa por parte de Presidencia del Gobierno antes de comenzar la esperada rúa por las calles de Madrid.

11:37
¡España, campeona del mundo! Sigue con El HuffPost toda las celebraciones

La selección española ya vuela a casa y los jugadores traen ya la segunda estrella bordada en el escudo. Ahora toca celebrar la victoria por 1 a 0 frente a Argentina en la final de Nueva Jersey y festejar la conquista de este nuevo trofeo. Sigue con El HuffPost minuto a minuto y en directo todos los actos programados para este lunes con la selección española.

​Soy Alberto, y junto con varios compañeros te iré contando a lo largo del día todas las novedades en torno a los actos previstos para festejar el segundo Mundial que podrá guardar España en sus vitrinas.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Redactor SEO editorial en El HuffPost. Periodista curtido en redacciones de Málaga, Ceuta y Madrid. Graduado en Periodismo en la UMA, con máster en la Complutense de Madrid. Aprendí de economía en Bolsamanía, fui jefe de Política en Business Insider y coordinador de Actualidad en Difoosion y La Razón. Gané un premio por escribir sobre ciberseguridad. También he colaborado con Artículo14, Público, El Confidencial, El Español, o elDiario.es, entre otros.

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