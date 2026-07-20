En directo: celebración del Mundial de España, llegada de la selección a Madrid, recorrido y horario de la rúa, minuto a minuto

El vuelo que trae a los jugadores a casa llegará con cerca de dos horas de retraso

El IB1410 que despegó de Newark (EEUU) minutos después de las 05:00 horas de la madrugada (hora española) aterrizará en Madrid a las 14:41. Se esperaba que lo hiciera en un principio a las 1250, por lo que acumula cerca de dos horas de retraso.

​

​En principio, los de Luis de la Fuente tendrán margen de actuación: no se espera que se les reciba en el Palacio de la Zarzuela por la Casa Real hasta las 17:30. También habrá una recepción en Moncloa por parte de Presidencia del Gobierno antes de comenzar la esperada rúa por las calles de Madrid.