Javier Bardem se pronuncia sobre el saludo de Borja Iglesias a Donald Trump y, bueno, es mejor verlo

Este es el mundial de Rodri, de Ferran Torres, de Lamine Yamal, de Pedro Porro, de Unai Simón, de Luis de la Fuente y de todos los jugadores de la Selección Española pero también es el mundial de Javier Bardem.

El actor español se ha convertido en uno de los talismanes de la Selección Española y ha mostrado su apoyo en repetidas ocasiones tanto como espectador en los campos de fútbol como en los medios de comunicación así como en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Ha sido precisamente en sus stories de Instagram donde ha comentado uno de los momentos de la noche: el saludo con la mano blanda de Borja Iglesias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Grande Borja", ha escrito Bardem en mayúsculas con un vídeo donde se puede ver el saludo entre el futbolista y el presidente de Estados Unidos.

Storie de Javier Bardem Javier Bardem

Bardem, Williams e Iglesias

Pero este no ha sido el único momento glorioso que ha protagonizado el actor ganador del Oscar. Al acabar el partido, Bardem bajó al césped y fue entrevistado por Dazn junto con Borja Iglesias y con Nico Williams y allí se vivió una bonita escena.

"Como el fan número uno de la selección, ¿qué película es esta?", le preguntaron. "Es una película de emoción con un final tremendo, de una tensión extraordinaria, pero hecho con una calidad actoral, interpretativa y de dirección de mucha hermosura", respondió acompañado de los dos futbolistas.

"Mirad qué belleza, qué juventud. Sobre todo de juego limpio y bonito. Es un ejemplo para millones de niños que han estado viendo esta final y han aprendido cómo se gana jugando limpio", remarcó Bardem.

"Ha ganado el mejor equipo. Han jugado limpio, bonito, unido, con educación, respeto y valores. Que eso sea el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo es lo más importante", dijo en otra entrevista en El Larguero, dejando claro lo mucho que ha disfrutado de este mundial.