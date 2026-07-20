Nico Williams y el gesto que le hace aún más sideral: "Es todo lo que está bien en este mundo"

El pitido final desató la euforia entre los jugadores de la selección española: habían ganado el Mundial 2026, habían cumplido su sueño y el de millones de españoles que ansiaban con volver a levantar la copa dieciséis años después.

Los jugadores lo celebraron en el campo: lloraron, cantaron, rieron, se abrazaron entre ellos y corrieron a festejarlo con sus familias, que también han sido protagonistas de este campeonato.

Lamine Yamal y Nico Williams volvieron a dar cuenta de la complicidad y el cariño que existe entre ellos y, en un momento dado, se tiraron sobre el césped para relajarse y tomar conciencia de que no era un sueño lo que estaban viviendo.

Lamine Yamal y Nico Williams al terminar la final y proclamarse campeones del mundo. FIFA via Getty Images

Pero no fue el único momentazo del futbolista del Athletic de Bilbao que captó la atención de las cámaras. Mucho más emotivo fue el instante en el que Williams se acercó a la grada buscando a su madre, María Comfort Arthuer, para entregarle la medalla que le confirma como campeón del mundo y que ella recogió feliz y emocionada.

Un gesto que hace aún más grande a este chico de 24 años que gracias a ellos, a su valentía y sufrimiento, ha podido llegar hasta aquí.

La historia familiar de los hermanos Williams es una historia de superación con final feliz: sus padres huyeron de Ghana, cayeron en manos de una red de tráfico de personas, cruzaron el desierto en las peores condiciones pero lograron saltar la valla de Melilla.

Por gestos como estos, Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido en ejemplo de diversidad de nuestra selección y en dos referentes futbolísticos y sociales.