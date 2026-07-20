Casillas o Unai Simón, Xavi o Rodri, Villa o Lamine: elige el once definitivo de España con los campeones de 2010 y 2026

Solo hay hueco para once nombres. Da igual que la selección española haya ganado dos Mundiales en dieciséis años, sin noticias ya de esa España a la que le temblaban las piernas cada vez que alcanzaba los cuartos de final. Tampoco que Johannesburgo y Nueva Jersey, separadas por 12.860 kilómetros, formen parte ya de la memoria colectiva de todo un país. O que entre la volea de Iniesta y el zurdazo de Ferran Torres quepan una generación estrella y una segunda estrella. Para la alineación definitiva solo hacen falta once futbolistas. Y España tiene leyendas de sobra.

La pregunta, obligada hoy después de un triunfo memborable, imborrable ya de la memoria ese gol de Ferran Torres en el minuto 106, ya asomaba antes del torneo en más de un periódico deportivo y en un sinfín de barras de bar, reflejo de que esta selección de Luis de la Fuente estaba llamada a hacer algo grande. Nada menos que una segunda estrella. Ahora toca poner negro sobre blanco el ejercicio más difícil, el de mezclar a los campeones de Vicente del Bosque con los de Luis de la Fuente y sacar de ahí el once definitivo, el equipo que reuniría lo mejor de dos Españas separadas por dieciséis años y unidas por la misma manera de entender el balón.

El planteamiento es tan sencillo como despiadado. De un lado, la Roja de 2010: Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa, el equipo del toque infinito que conquistó Sudáfrica. Del otro, la de 2026, la que ha eliminado por el camino a Cristiano y a Mbappé y acabó levantando la Copa contra la Argentina de Messi: Unai Simón, elegido mejor portero del torneo; Cubarsí, mejor jugador joven; Rodri, mejor futbolista del Mundial; Porro, Nico Williams, Lamine Yamal, Ferran...

Elige tu once ideal y monta el equipo con el que te irías a una final contra cualquier selección de cualquier época. Puedes hacer un once purista de 2010, uno íntegro de 2026 o el híbrido imposible que solo existe en tu cabeza:

Los dilemas duelen desde la portería. Casillas paró un Mundial con los pies ante Robben; Unai Simón acaba de firmar el torneo de su vida recibiendo un único gol, una cifra inédita en la historia de la Copa del Mundo hasta ayer. En el eje de la zaga, la garra de Puyol contra la insolencia de un Cubarsí que ha sido el mejor joven del planeta con una edad insultante y un aplomo asombroso ante los mejores futbolistas del mundo.

En la medular el dilema todavía es mayor: sentar a Xavi, a Iniesta o a Busquets ya era impensable en su día: pero ahora hay que hacerles sitio junto a un Rodri que ha sido, oficialmente, el mejor jugador del Mundial. Arriba el atasco es de nota: Villa, máximo goleador de aquella España, contra el desborde de Lamine y Nico por las bandas y el gol de un Ferran que acaba de escribir su nombre junto al de Iniesta en la lista más corta del fútbol español.

Once huecos se quedan cortos para dieciséis años de felicidad. Por eso, aquí debajo tienes espacio para explicarte con tus palabras: a quién te ha dolido dejar fuera, qué descarte no te perdonarías nunca, por qué tu once es mejor que el de tu cuñado.

Once camisetas. Dos estrellas. El vestuario, con permiso de Vicente del Bosque y de Luis de la Fuente, es tuyo.