"Nuestras raíces humilladas", "moro asqueroso" o "moros nunca": destaca el "volumen significativo" de discursos de odio en redes contra Lamine Yamal

Frente a la alegría mayoritaria, el Mundial de fútbol ha sido utilizado para propagar discursos de odio "contra distintas selecciones nacionales, aficionados y grupos asociados a la competición", según el último Boletín Mensual publicado por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), que destaca el "volumen significativo de comentarios de carácter racista e islamófobo" contra Lamine Yamal.

Hijo de Mounir Nasraoui, marroquí, y de Sheila Ebana, ecuatoguineana, Yamal celebró el gol que dio la victoria a España contra Arabia Saudí realizando el suyud, un gesto tradicional de la religión musulmana, algo que "fue utilizado para cuestionar su pertenencia y legitimidad como representante de la selección española, con comentarios como 'nuestras raíces humilladas', 'moro asqueroso', 'moros nunca' o 'no es digno de ser español'". Según el Observatorio, "estos episodios reflejan cómo el deporte puede servir de contexto para la difusión de discursos de odio que no solo afectan a deportistas concretos, sino también a los colectivos con los que se les asocia".

Aunque el Observatorio analiza los discursos de odio publicados en redes sociales, Lamine Yamal fue también objeto de ellos en público, durante el amistoso que enfrentó a España contra Egipto en el estadio del Espanyol, en Cornellà pocas semanas antes de comenzar el Mundial. Entonces, cientos de aficionados españoles entonaron desde las gradas el cántico racista "musulmán el que no bote".

Tras aquel suceso, Yamal contestó en sus redes. "Soy musulmán, alhamdulillah [gracias a Dios]", comenzó antes de denunciar lo ocurrido: "Ayer en el estadio se escuchó el cántico 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree".

Los datos del Observatorio corresponden al mes de junio, por lo que todavía no han hecho públicos los comentarios que, por ejemplo, pudo suscitar en redes sociales el artículo del expresidente Mariano Rajoy, ese en el que aseguraba que en Francia no había franceses. El texto, que provocó las quejas del Gobierno francés, fue incluso tildado de "racista" por la xenófoba extrema derecha francesa de Marine Le Pen.

Según la tesis defendida por Rajoy, personas como el propio Yamal, pero también Nico Williams, no serían tan españoles como el resto de españoles del equipo, algo que apoyan ultras como el agitador Vito Quiles. Durante la Eurocopa de 2024, Quiles comentó una fotografía de Yamal y Williams diciendo que le parecía "una broma de mal gusto". "¿Pero qué selección española es esta?", preguntó. Por suerte, a sus 19 años Lamine supo contestar a Rajoy como correspondía. "El fútbol, si sirve para algo, es para integrar, y no hay mejor ejemplo de eso que Francia y nosotros [España]", dijo.