El vuelo de regreso de la selección española tras ganar el Mundial, el más seguido del mundo: así puedes rastrearlo

El vuelo que está trayendo a casa a los de Luis de la Fuente es ahora mismo el más rastreado en plataformas como Flightradar24. Este tipo de herramientas permiten a los usuarios rastrear en tiempo real vuelos. Suelen ser una forma útil y fiable de ver cuándo llegará el vuelo en el que viaja algún familiar o amigo, y de esta forma calcular cuándo acudir al aeropuerto a recogerlo.

Precisamente algo de eso estará pasando por las mentes de cerca de 14.000 personas: en el momento en el que se escriben estas líneas el vuelo IBE1410 está siendo seguido en tiempo real por esa cantidad de gente. Se trata del avión que despegó en la madrugada española del aeropuerto internacional de Newark (Nueva Jersey) con los campeones del mundo a bordo.

Se esperaba que los campeones aterrizaran en Madrid al filo de la una de la tarde. Por ahora se intuye un retraso considerable y es plausible que no toque tierra hasta pasadas las 14:00 horas. En estos momentos el vuelo de Iberia surca los cielos del Atlántico a 42.000 pies, unos 13 kilómetros de altura. Eso sí, está a punto de otear ya el litoral portugués y ver la Península Ibérica.

Que haya vuelos que capten la atención global en plataformas como esta no es extraordinario. Pero el número de personas que simultáneamente siguen un único vuelo sí es poco usual. Mientras que 14.000 personas están siguiendo en tiempo real el tránsito de este IBE1410, otras 3.000 están haciendo lo propio con un caza Eurofighter de las fuerzas aéreas británicas.

El tercer vuelo más seguido ahora en Flightradar24 es otro vuelo de Iberia también procedente de Nueva York, aunque procedente del aeropuerto internacional John F. Kennedy. Para comprobar el seguimiento del vuelo lo único que tienes que hacer es entrar en flighradar24.com y buscar el vuelo IBE1410.

Aterrizaje y recepciones: el plan de la selección para celebrar el Mundial en Madrid

En El HuffPost ya estamos contando en directo y minuto a minuto todo lo que se vivirá en la tarde de este lunes con la selección española recorriendo en rúa las calles de Madrid. Se estimaba que el vuelo de los jugadores aterrizara inicialmente en Madrid sobre las 12:50 del mediodía. Finalmente parece que el vuelo llegará pasadas las 14:00, pero no se espera que esto trastoque el resto de la programación y de la agenda del día.

Por ejemplo, Casa Real ya ha comunicado una ampliación de su agenda para recepcionar a los jugadores de la selección española en el Palacio de la Zarzuela. Será este lunes a las 17:30 horas. Eventualmente los de Luis de la Fuente también serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa: Sánchez todavía se encuentra de viaje oficial en Argelia.

Después de las recepciones los jugadores estarán en el autobús descapotable desde el que iniciarán la esperada rúa. Lo harán desde la zona de Moncloa y en él se dirigirán hasta la Fuente de Cibeles: se espera que lleguen sobre las 21:00 horas al lugar, que estará amenizado ya desde unas horas antes con música y DJ.