Amama presenta formalmente una demanda para reclamar indemnizaciones: "¿Qué más hay que esperar? Esto es una crueldad bestial"

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha presentado formalmente su demanda a la Junta de Andalucía en la mañana de este domingo. La denuncia tiene el fin de solicitar indemnizaciones a distintas afectadas por los fallos en el programa de cribados de esta enfermedad en la comunidad autónoma. Ellas consideran que sus reclamaciones patrimoniales no han sido debidamente atendidas.

La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, ha criticado la posición y el abandono de la Junta en este respecto. "Mañana pueden ser otras personas", ha espetado a las puertas de los juzgados de Sevilla. "Todos tenemos un familiar enfermo y ahora ha sido el cáncer de mama. Si no tenemos sanidad pública que va a ser de los pacientes graves", ha agregado. Asimismo, ha aprovechado para defender los servicios sanitarios públicos: "Los políticos no nos salvan la vida. La sanidad pública sí".

"Juegan a confundir a la gente", sentencia al ser preguntada por las últimas declaraciones del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, que ha defendido que las reclamaciones al SAS "no son una novedad".

"Lo único que hemos obtenido al respecto es silencio. A muchas de las afectadas se han hecho requerimientos, pero a otras no se les ha pedido nada", continúa la presidenta. "No sabemos lo que está ocurriendo. Cada una es un caso distinto y se presentarán una a una los casos. ¿Qué más hay que esperar?". "A mí me parece una crueldad bestial. Lo tienen todo. Es un desprecio a su propia negligencia".

"No entiendo el perder el tiempo y el dinero cuando ya lo han reconocido. La documentación está ahí, no tengo el pecho y me he pasado un año sin saber que tenía un cáncer", ha lamentado Anabel Cano una de las afectados por el fallo en los cribados.

"La verdad nada más que tiene un camino. Llevamos esperando más de seis meses. Una vez que ellos asumieron el error, pensé que estaba terminado, pero para ellos es política y no sanidad", ha apuntado ante los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

El abogado de este colectivo, Manuel Jiménez, informó el lunes en conversación con la agencia Efe, que estas acciones judiciales se concretarán de forma individual una vez superado el plazo de seis meses que tenía la administración sanitaria para contestar a las reclamaciones patrimoniales ya presentadas.

Según el letrado que representa a Amama, llegaron a formalizarse 160 reclamaciones patrimoniales, hay otro medio centenar en manos de las afectadas para ser presentadas y cerca de 40 están pendientes de estudio.