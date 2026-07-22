EEUU confirma la muerte de un sargento desaparecido y eleva a 18 sus bajas militares en la guerra con Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, quien permanecía desaparecido desde el ataque lanzado por Irán el pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

Con esta confirmación, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero, asciende a 18, según ha informado el Pentágono.

"El sargento Angel S. Rampersad es considerado muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo en la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania", señaló el Departamento de Defensa en un comunicado.

Hasta ahora, el militar figuraba oficialmente con el estatus de desaparecido. El Pentágono ha actualizado ahora su situación a "paradero desconocido, se cree que fallecido".

Tres muertos en el ataque contra la base de Jordania

Rampersad, de 28 años, desapareció tras el bombardeo iraní contra la instalación militar estadounidense situada en Jordania.

Con la confirmación de su fallecimiento, ya son tres los militares estadounidenses muertos como consecuencia directa de ese ataque, uno de los más graves sufridos por las fuerzas de Estados Unidos desde el comienzo del conflicto con Irán.

Ya son 18 los militares estadounidenses fallecidos

La muerte del sargento eleva a 18 el balance oficial de bajas mortales entre las fuerzas armadas estadounidenses desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero.

El conflicto, iniciado hace casi cinco meses, ha mantenido un elevado nivel de tensión en Oriente Próximo y ha provocado una sucesión de ataques contra posiciones e intereses militares estadounidenses desplegados en la región.

La confirmación del fallecimiento de Rampersad llega varios días después del ataque del 17 de julio, cuando el militar fue dado inicialmente por desaparecido mientras continuaban las labores de búsqueda e identificación tras el impacto de los proyectiles sobre la base aérea de Muwaffaq Salti.