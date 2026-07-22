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EEUU confirma la muerte de un sargento desaparecido y eleva a 18 sus bajas militares en la guerra con Irán
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EEUU confirma la muerte de un sargento desaparecido y eleva a 18 sus bajas militares en la guerra con Irán

Angel S. Rampersad, de 28 años, había desaparecido tras el ataque iraní del 17 de julio contra una base aérea estadounidense en Jordania y el Pentágono lo da ahora por fallecido.

Israel Molina Gómez
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La guerra sigue dejando vícimasMorteza Nikoubazl

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, quien permanecía desaparecido desde el ataque lanzado por Irán el pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

Con esta confirmación, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero, asciende a 18, según ha informado el Pentágono.

"El sargento Angel S. Rampersad es considerado muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo en la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania", señaló el Departamento de Defensa en un comunicado.

Hasta ahora, el militar figuraba oficialmente con el estatus de desaparecido. El Pentágono ha actualizado ahora su situación a "paradero desconocido, se cree que fallecido".

Tres muertos en el ataque contra la base de Jordania

Rampersad, de 28 años, desapareció tras el bombardeo iraní contra la instalación militar estadounidense situada en Jordania.

Con la confirmación de su fallecimiento, ya son tres los militares estadounidenses muertos como consecuencia directa de ese ataque, uno de los más graves sufridos por las fuerzas de Estados Unidos desde el comienzo del conflicto con Irán.

Ya son 18 los militares estadounidenses fallecidos

La muerte del sargento eleva a 18 el balance oficial de bajas mortales entre las fuerzas armadas estadounidenses desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero.

El conflicto, iniciado hace casi cinco meses, ha mantenido un elevado nivel de tensión en Oriente Próximo y ha provocado una sucesión de ataques contra posiciones e intereses militares estadounidenses desplegados en la región.

La confirmación del fallecimiento de Rampersad llega varios días después del ataque del 17 de julio, cuando el militar fue dado inicialmente por desaparecido mientras continuaban las labores de búsqueda e identificación tras el impacto de los proyectiles sobre la base aérea de Muwaffaq Salti.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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