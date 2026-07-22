Alinka, profesora de psicología de la música: "Cada vez más mujeres de 40 a 65 años vuelven a las raves, y hablan de una fuerte sensación de pertenencia"

Una nube de confeti cae sobre la pista de baile, coronada por una bola de discoteca

Durante años, las raves y los clubes de música electrónica han estado asociados casi exclusivamente a la juventud. Sin embargo, esa imagen empieza a quedarse desfasada. Cada vez son más las mujeres de entre 40 y 65 años que regresan a las pistas de baile, y no lo hacen solo por nostalgia.

Según un estudio de la Universidad de Leeds, muchas de ellas encuentran en estos espacios un importante beneficio para su salud mental, además de una comunidad en la que sentirse aceptadas y libres de prejuicios.

Una de las autoras de la investigación es Alinka Greasley, profesora de Psicología de la Música en la Universidad de Leeds y también DJ desde hace más de dos décadas.

"Cada vez más mujeres de 40 a 65 años vuelven a las raves y hablan de una fuerte sensación de pertenencia", explica Greasley al diario británico The Guardian. La investigadora señala que muchas aseguran que la edad deja de importar cuando entran en un espacio de baile inclusivo y que incluso establecen amistades con personas de distintas generaciones.

La música y el baile, los grandes atractivos

El estudio, realizado con 136 mujeres, muestra que el principal motivo para acudir a estos eventos sigue siendo la música y el baile, seguidos de la posibilidad de compartir tiempo con amigos. Sin embargo, hay un elemento que sobresale por encima del resto.

"De forma abrumadora, las participantes afirmaban que sentían un fuerte sentimiento de pertenencia", explica Greasley. Muchas describían las raves como lugares donde la edad resulta irrelevante y donde pueden relacionarse tanto con personas de su generación como con jóvenes. Algunas incluso aseguraban acudir junto a sus propios hijos y sentirse "como en casa".

Menos ansiedad y más energía

La profesora sostiene que bailar durante horas aporta beneficios físicos y psicológicos especialmente valiosos para mujeres que atraviesan etapas como el agotamiento laboral o la perimenopausia.

Entre los efectos más repetidos aparecen "sentirse vivas", recuperar energía y experimentar una reducción de la ansiedad, la depresión y los estados de ánimo bajos.

Además, Greasley recuerda que existe evidencia científica de que moverse al ritmo de otras personas fortalece los vínculos sociales.

"Las personas moviéndose juntas aumentan la conexión social y el sentimiento de unión", explica. Según la investigadora, sincronizar los movimientos con un mismo ritmo favorece sensaciones de placer y de conexión con el grupo, algo especialmente frecuente en la música electrónica basada en patrones repetitivos y grandes subidas de intensidad.

Una forma de recuperar la identidad

La psicoterapeuta Rachel Giddings, especializada en artistas de música electrónica y también citada por The Guardian, considera que este fenómeno responde a una necesidad compartida por muchas mujeres de mediana edad.

"Cuando entras en un espacio de baile inclusivo, el tiempo parece disolverse y todo el mundo es tratado por igual", afirma. En ese entorno, sostiene, desaparecen temporalmente las etiquetas de madre, cuidadora o trabajadora y aflora una identidad más libre y espontánea.

Raves... pero antes de medianoche

La creciente presencia de este público también está transformando la propia oferta de ocio. Greasley explica que empiezan a proliferar las sesiones dirigidas específicamente a personas de mayor edad, con horarios mucho más tempranos.

"En Leeds he visto cada vez más raves que empiezan a las seis de la tarde y terminan a medianoche. Puedes bailar durante horas y seguir estando en la cama a las doce o a la una", comenta la profesora.

Lejos de ser una moda pasajera, la investigadora cree que se trata de una evolución lógica: la cultura de la música electrónica nació en los años 80 y quienes la impulsaron entonces hoy también han envejecido, sin haber perdido las ganas de volver a la pista de baile.