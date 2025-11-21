Monumental bronca entre Silvia Intxaurrondo y Tellado en RTVE: "Me parece de mal gusto y machista"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la periodista de RTVE, Silvia Intxaurrondo, han protagonizado este viernes un encedido encontronazo en directo como consecuencia de la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por reveleación de secretos. En una entrevista en el programa "La Hora de la 1", Tellado ha afeado a la cadena pública que se hable de "golpe blando" por esta polémica decisión del Supremo.

"Me molesta que desde una televisión públicada, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial. Es muy grave y eso no puede suceder en democracia. Al fiscal general del Estado le han condenado por utilizar su cargo para hacer política en beneficio de Pedro Sánchez y atacar a una rival política. Y hoy se utiliza la televisión pública para atacar al poder judicial. ¿En qué democracia estamos? Creo que deberían hacer un análisis muy profundo sobre lo que está haciendo esta televisión. Me parece grave que usted haya permitido que se hable de golpe blando", ha dicho Tellado.

Intxaurrondo se ha defendido asegurando que ella no había usado ese término, pero Tellado le ha atacado de nuevo señalando que ella firmó un supuesto manifiesto hablando de "golpismo judicial". "La comprensión de algunos políticos... ya la conocemos", ha respondido la periodista vasca.

A continuación, Intxaurrondo le ha preguntado por las palabras de Ignacio Cosidó (PP) en 2019 en las que el entonces portavoz del PP en el Senado decía que su partido controlaba por atrás la sala Segunda del Supremo. Tellado ha visto esta pregunta como una manipulación "de primer nivel". "Es la salida al reproche que le estoy haciendo. El Supremo no sigue las indicaciones de nadie. Yo pido respeto al Poder Judicial, dicte lo que dicte. Los jueces y fiscales son profesionales que hacen cumplir la ley. Y nadie controla a los jueces de nuestro país. A mí me gustaría tener una televisión pública que no manipule en un día como el de hoy", ha respondido Tellado. Intxaurrondo ha insistido con esta cuestión, pero el secretario general del PP se ha limitado a decir que eso forma parte del pasado y la actual dirección del PP no se encontraba entonces al frente del partido.

Intxaurrondo ha seguido atacando y le ha preguntado desde cuándo conocía el PP nacional los problemas legales del novio de Ayuso. En este punto, Tellado ha acusado a la periodista de "machista" por hacer esta pregunta. "Nosotros no fiscalizamos las relaciones personales de ningún miembro del PP. Son cuestiones particulares. Y Ayuso no es responsable de lo que haya podido hacer su pareja cuando ni siquiera lo era. Me parece de mal gusto esa pregunta y hasta me parece machista. Estas preguntas hacen daño las mujeres que son responsables de sus propias tareas", ha explicado.

Intxaurrondo, tirando de ironía, le ha agradecido esa defensa de la mujer y espera que todas las fuerzas políticas tengan la misma. "Se lo digo porque están negociando con Vox en la Comunidad Valenciana", le ha dicho. Y Tellado ha vuelto a responder: "Si usted cree que Vox es un partido machista y usted presupone determinadas decisiones, pues creo que se equivoca. Pero hoy es un día muy difícil en RTVE y lo entiendo", ha finalizado.

Ya sin Tellado en pantalla, la presentadora de RTVE ha criticado las acusaciones por manipulación. "Acusar de manipular y dejar que lo digan en directo... Eso no pasa en todas las televisiones públicas donde supuestamente se manipula", ha dicho, en referencia velada a Telemadrid.