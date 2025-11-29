Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, a los 73 años
Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, a los 73 años

El político ocupó el cargo entre 2002 y 2003.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
José Luis Olivas en una imagen de archivo
José Luis Olivas en una imagen de archivo

La Comunidad Valenciana sufre hoy la pérdida de una de las figuras más destacadas de la comunidad tras confirmarse el fallecimiento de José Luis Olivas, tal y como han anunciado desde el Partido Popular (PP) y han lamentado desde la propia Generalitat. 

"La Generalitat Valenciana quiere expresar el más sincero pésame por el fallecimiento de José Luis Olivas", han afirmado en 'X'. "Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados", han agregado finalmente.

