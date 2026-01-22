Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Óscar Puente se pronuncia alto y claro sobre si se plantea dimitir por el accidente ferroviario de Adamuz
"Salí el domingo a las ocho y pico de mi casa y regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa", ha dicho el ministro en una entrevista radiofónica. 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar PuenteEFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a la peor crisis de la alta velocidad ferroviaria de su historia después de que al menos 43 personas fallecieran en el trágico accidente de tren ocurrido este pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Una máquina de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga - Madrid descarriló e invadió el carril contrario justo cuando pasaba un Alvia que se dirigía desde la capital a Huelva. La Guardia Civil apuntaba este miércoles a que hay 45 desaparecidos tras la tragedia, por lo que quedarían por localizar todavía dos cuerpos.

Puente lideró ayer una rueda de prensa en la que dio detalles sobre la investigación que se ha iniciado para conocer cuáles fueron las causas que provocaron el descarrilamiento del tren Iryo. Aunque no se atrevió a sacar conclusiones, apuntó a que presumiblemente el problema estuviera en la vía pese a que fue renovada meses antes y fue objeto de numerosas revisiones.

Este jueves, en una entrevista en Herrera en COPE, el periodista Jorge Bustos le ha preguntado directamente al ministro si se plantea dimitir tras el accidente. Su respuesta ha sido clara: "Salí el domingo a las ocho y pico de mi casa y regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa. No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. No ocupo mi tiempo en pensar en mí. Creo que las responsabilidades en un hecho de estas características deben asumirlas quienes hayan contribuido, por acción o por omisión, a que esto se haya podido producirse. Ese es mi criterio. Y las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa", ha dicho. 

Bustos también le ha preguntado si cree que hay españoles a quienes les cuesta creer sus palabras "porque siguen viendo al tuitero", en referencia a sus múltiples polémicas en redes sociales desde que ejerce como ministro. 

"Los seres humanos somos poliédricos, no somos unidimensionales. Tenemos muchas facetas. Los ciudadanos conocen mi forma de trabajar, y más cuando hay una desgracia. La dedicación que le pongo en unas circunstancias como estas. Puedo a veces ser excesivo en las expresiones, aunque no lo hago de mala fe. A veces, el temperamento me juega una mala pasada. Mi versión más responsable y más sensible está en este momento en toda su dimisión. Yo estoy trabajando muy seriamente porque debemos a las víctimas el ser muy rigurosos y claros en las explicaciones. Yo no he ocultado nada. Me he puesto a disposición de los medios y de las familias. Vamos a indagar por conocer la verdad sea cual sea. Tengo la conciencia muy tranquila. Hago lo que puedo para que las cosas funcionen", ha respondido el ministro. 

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

