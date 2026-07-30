Limitar el azúcar en los primeros años de vida reduce el riesgo de demencia en la edad adulta hasta en un 23%

Una bebé come con las manos un trozo de tarta, en una imagen de archivo.

Dice el refrán: "Al arbolito, desde chiquitito". Pues con la alimentación y la salud, también. Lo demuestra el estudio publicado en la revista académica Neurology que sugiere que la nutrición en los primeros 1.000 días desde la concepción (270 días de gestación y 730 días postnatales) puede tener repercusiones fundamentales y duraderas en el bienestar cerebral.

Además de disminuir el riesgo general, los científicos observaron que las personas que consumieron menos azúcar en su infancia temprana tardaron, en promedio, 2,6 años más en desarrollar síntomas de demencia en comparación con quienes nacieron tras el fin del racionamiento.

Para analizar este vínculo a largo plazo, investigadores del Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, en Guangzhou (China), analizaron los registros médicos de 64.737 personas nacidas en el Reino Unido antes y después de septiembre de 1953, fecha en la que finalizó el racionamiento de azúcar impuesto durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945.

El fin de las restricciones provocó un aumento inmediato de más del 50% en el consumo diario de azúcar en la población británica, mientras que la ingesta de otros alimentos se mantuvo relativamente estable. Esta variación repentina ofreció a los científicos un "experimento natural" idóneo para evaluar el impacto del azúcar sin la interferencia de otros hábitos dietéticos.

Los participantes fueron divididos en tres grupos según el grado de exposición al racionamiento: los que durante la gestación y el primer año de vida tuvieron una reducción del 21% en el riesgo de demencia; los que durante la gestación y los dos primeros años de vida llegaron a una bajada del 23% en el riesgo de demencia y los nacidos después del racionamiento, un grupo de control sin restricciones de azúcar.

"Nuestros hallazgos sugieren que limitar los azúcares añadidos durante las etapas más tempranas de la vida puede tener beneficios duraderos para la salud del cerebro", señaló el doctor Jiazhen Zheng, autor principal del estudio, en declaraciones a la BBC.

¿Cómo influye el azúcar en el desarrollo cerebral?

A través de escáneres cerebrales realizados a un subgrupo de participantes a una edad promedio de 62 años, el equipo detectó que quienes tuvieron un consumo restringido de azúcar en la infancia presentaban un mayor volumen de sustancia gris y una menor presencia de hiperintensidades en la sustancia blanca, indicadores asociados a un menor daño en el tejido cerebral.

Los investigadores explican que existen varias vías por las cuales el exceso de azúcar en etapas tempranas puede perjudicar el cerebro:

Salud metabólica: Un exceso de azúcar durante el embarazo facilita la hiperglucemia materna y la resistencia a la insulina, afectando el desarrollo placentario y fetal.

Daño vascular: Alrededor del 25% del efecto protector observado en el estudio se explicó por la menor incidencia posterior de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, dos conocidos factores de riesgo de deterioro cognitivo.

Hábitos persistentes: Estudios complementarios sugieren que las preferencias por el dulce se forman en los primeros meses de vida, por lo que los niños expuestos a menos azúcar tienden a mantener una dieta más equilibrada décadas después.

Cautela en la interpretación

A pesar de los hallazgos, la comunidad científica pide cautela al interpretar los resultados. Al tratarse de un estudio observacional, la investigación muestra una correlación clara, pero no demuestra una relación causa-efecto directa.

La Dra. Sara Rodrigues, gestora senior de investigación en Alzheimer's Research UK, destacó que los factores de riesgo de la demencia son complejos y multifactoriales:

"Es un estudio fascinante para entender cómo el riesgo se moldea a lo largo de la vida. Sin embargo, no prueba que comer menos azúcar evite directamente la demencia. La recomendación actual sigue siendo mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable en general".

"La recomendación actual sigue siendo mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable en general"

Por su parte, los autores enfatizan que los datos no respaldan la restricción calórica ni la falta de nutrientes esenciales durante el embarazo o la lactancia, sino únicamente la reducción de azúcares libres y añadidos, en línea con las recomendaciones internacionales de salud pública.