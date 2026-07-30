Sí, vacaciones en la naturaleza, pero con aire acondicionado para hacer frente al intenso calor 

Desde el mes de mayo, el intenso calor no han dado tregua y, sin haber inaugurado aún el mes de agosto, en España 'atravesamos' la cuarta ola de calor, con temperaturas que superan los 40º en zonas de tradición no calurosa de Castilla y León, Navarra o el País Vasco.

Por supuesto, el calor está condicionando nuestro tiempo de ocio y la forma de planificar las vacaciones. Sea cual sea el destino, el aire acondicionado se ha incorporado definitivamente en los criterios de búsqueda, incluso para quienes quieren descansar al aire libre, disfrutando de la generosa naturaleza de la península.

"La aparición del aire acondicionado como criterio de búsqueda apunta así a una evolución de este tipo de turismo. Se mantiene el interés por la naturaleza y las actividades exteriores, pero aumenta la importancia de disponer de soluciones que permitan afrontar los episodios de calor con mayor comodidad", afirman desde la Pitchup.com, plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre.

Según sus datos, en las primeras semanas de funcionamiento, 4.250 personas han utilizado el nuevo filtro de aire acondicionado, y España, Reino Unido e Italia son los países donde más se ha utilizado esta opción de búsqueda.

En España uno de cada cinco campings ofrece ya alguna opción climatizada y la disponibilidad de este confort térmico presenta una marcada concentración territorial. Cataluña, con 20 establecimientos, y Andalucía, con 14, reúnen cerca del 70% de los campings con opciones climatizadas en España. Además, 9 de cada 10 campings españoles con alguna opción climatizada cuentan también con piscina exterior.

Esta nueva corriente aparece en un momento en el que el sector del camping sigue ganando terreno en España y se consolida como una de las opciones preferidas por los viajeros con un aumento del 14% en las reservas durante 2025, según datos de Pitchup.com. Además, el año pasado la plataforma registró 33.316 reservas en el mercado español, situando a España como el tercer país con mayor demanda de la plataforma