Pedro Sánchez, tras el procesamiento de Begoña Gómez: "Le pido a la Justicia que se haga justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado este martes sobre el cierre de la instrucción judicial que implica a su esposa, Begoña Gómez, y su procesamiento acusada de los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Un movimiento legal que se produjo coincidiendo con la gira del mandatario español por China, donde ha mantenido un encuentro bilateral al máximo nivel con Xi Jinping y ha suscrito un acuerdo estratégico con varios pactos comerciales con el gigante asiático.

En el marco de la rueda de prensa en la que ha anunciado el acuerdo, Sánchez ha sido preguntado sobre el procesamiento, por parte del juez Juan Carlos Peinado. En sintonía con anteriores declaraciones y con tono de seriedad, el presidente del Gobierno ha sido contundente y parco a la hora de comentar la noticia, de nuevo, dejando entrever una defensa a la inocencia de su esposa.

"Lo he dicho siempre, yo lo que le pido a la Justicia es que haga justicia", ha subrayado ante los periodistas que le acompañan durante su gira por China. En esa misma línea, Sánchez ha asegurado que "estoy convencido de que el tiempo va a poner a todos en su sitio", para acabar señalando que "no tengo que decir nada más".

Sánchez declina responder sobre si está indignado por el auto

Posteriormente, Sánchez ha sido repreguntado por la prensa sobre las críticas que está recibiendo el auto del juez Peinado y el hecho de que el cierre de la instrucción se produzca durante un viaje internacional que acapara numerosos focos mediáticos. Le han expuesto las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien cargó ayer contra la decisión del juez instructor, y le han preguntado si comparte su indignación. Así, Sánchez ha declinado responder a esa cuestión, aludiendo a su respuesta inicial.

Con todo, cabe recordar que el propio Bolaños expresó ayer su convencimiento de que la causa que implica a Begoña Gómez acabará siendo revocada en instancias judiciales superiores.