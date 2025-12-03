Pérez Llorca mantiene a ocho consellers de Mazón en su gobierno

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, saluda a su llegada al acto de toma posesión de su cargo

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha nombrado este miércoles un Gobierno valenciano formado por once consellerías, dos más que las actuales, en el que crea la Consellería de Presidencia, separa competencias de algunos departamentos, y mantiene a ocho consellers de su predecesor, Carlos Mazón.

Un día después de su toma de posesión como president y cuando se cumple un mes de la dimisión de Mazón, Pérez Llorca ha anunciado en su primera comparecencia en el Palau de la Generalitat la composición del nuevo Gobierno valenciano, cuyo acto de toma de posesión será este jueves a las 9:30 horas.

El nuevo Gobierno cuenta con tres vicepresidencias (una más que ese el actual) y busca, según Pérez Llorca, abrir "una nueva etapa de diálogo, con el objetivo de trabajar por el conjunto de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" y "seguir llevando adelante esas políticas del cambio" que decidieron los ciudadanos en 2023.