Al menos 17 personas detenidas en Vitoria que protestaban contra la celebración de un acto de la Falange 

17 personas han sido detenidas este domingo por la Ertzaintza en Vitoria durante unos disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos. Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, estas personas están acusadas de un delito de desórdenes públicos.

Los altercados han finalizado en el centro de Vitoria, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía vasca ha intervenido con material antidisturbios. El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional.

Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, han comenzado sobre las 10.50 horas en esta plaza, donde los participantes han ondeado banderas españolas y coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España". A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".

En el lugar se han concentrado numerosas personas que trataban de impedir la celebración de este acto en el centro de Vitoria. Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se han ido acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza con material antidisturbio.

-- Noticia de última hora. En ampliación --