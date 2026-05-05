No es lo de la puesta de sol, pero Feijóo vuelve a un mitin de las andaluzas con polémica

Nuevo mitin de Feijóo en Andalucía y nueva polémica tras una de sus afirmaciones. El líder del Partido Popular ha vuelto a dar que hablar en el marco de la campaña de las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 17-M. En su intervención en un mitin en Jerez de la Frontera, el jefe de la oposición ha sacado pecho de una cuestión que no había llegado a tener gran repercusión ni críticas, pero ahora está siendo señalada por otras cuestiones sin relación.

Han pasado cerca de cuatro años más tarde del mitin en el que, desde las vistas del mirador de San Nicolás, en el barrio del Albaicín y frente a la Alhambra, Feijóo discrepó de Bill Clinton y deslizó que aquel marco natural para la puesta de sol granadina no rivalizaba con la de Fisterra en Galicia. En esta ocasión, la polémica se ha desatado porque Feijóo ha presumido de no tener que realizar una convocatoria electoral adelantada en dicha comunidad autónoma. Se refería a las mismas elecciones que estaba previsto que fuesen en junio, pero Moreno adelantó a este mes de mayo.

"Hemos disuelto el Parlamento [de Andalucía]. ¿Por qué? Porque había que convocar elecciones. Porque aquí se convocan elecciones cuando se agota la legislatura [autonómica] y cuando hay mayoría estable gobernando durante cuatro años. Por eso hemos disuelto el Parlamento, porque nuestro préstamo de confianza se acabó y ahora hay que revalidarlo", ha dicho Feijóo, arrancando una serie de aplausos entre los presentes en el acto electoral del PP.

El asunto que afecta al PP andaluz en junio y que Feijóo se olvidó de mencionar

Si bien los comicios sí fueron adelantados al domingo 17 de mayo cuando tocaban en el próximo mes de junio, lo cierto es que es una fecha muy próxima en el calendario, pero también representativa porque Andalucía llevaba desde 2012 sin acercarse tanto a un mandato prácticamente completado en los tiempos legales. Además, la fecha elegida por la Junta también evitaba fechas críticas como la Semana Santa o evita la cercanía al verano. Entonces, ¿de dónde viene la polémica de las palabras de Feijóo?

Lo cierto es que las declaraciones del también expresidente de la Xunta de Galicia pasan por alto una cuestión comprometida para el PP andaluz. Concretamente, para los populares de Almería. Desde finales de mayo a los últimos compases de junio tendrán lugar las declaraciones de la treintena de investigados —imputados— en el caso Mascarillas de Almería, una supuesta trama de contratación irregular de obras menores acompañada de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

La declaración del expresidente de la Diputación de Almería —ente supramunicipal considerado el epicentro de la supuesta trama— Javier Aureliano García será la última de las que tengan lugar en el marco de este proceso y en esta fase. Está prevista para el 26 de junio. Para entonces, ya debería de haberse constituido el Parlamento autonómico y el foco político estaría en quién es propuesto candidato o candidata para ser el próximo presidente o presidenta de la Junta andaluza.

También cabe recordar que el Partido Popular viene de adelantar dos convocatorias electorales en Extremadura y en Aragón, alegando falta de acuerdo para poder sacar adelante los presupuestos. Vox, formación en la que los populares se habían apoyado para aprobar cuentas hasta que los de Abascal rompieron los ejecutivos de coalición, ha vuelto a ser el compañero de viaje elegido por María Guardiola y Jorge Azcón para esta legislatura autonómica, pero con mayor presencia en sus gobiernos.