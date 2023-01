Preguntan a Bolaños por Ayuso y la Complutense, toma aire y su respuesta va a sorprender a muchos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivió este martes un incómodo momento en la Universidad Complutense de Madrid, donde recibió una distinción como "alumna ilustre" entre las protestas de numerosos alumnos y profesores del centro educativo, y también de algunos de los premiados.

Como Eli, la alumna con mejor expediente, que llegó a hablar de "día de luto" por la distinción a la presidenta madrileña.

Ayuso, en su discurso, defendió la "convivencia" en la universidad. "He defendido ser una más. Lamento que estas acciones tiñan eventos como este. Pero después de ver el desafío, por coherencia todavía me sentí más concernida", dijo la dirigente madrileña.

La situación vivida por Ayuso ha provocado numerosas reacciones. Entre ellas, la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien se le ha preguntado por este tema en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"¿Comparte lo manifestado por Juan Lobato sobre que lo que hizo ayer la presidenta fue provocar en la Complutense y la justificación del ministro Subirats de que es normal lo que pasó?", le ha preguntado el moderador del evento.

Tras tomar aire y darse un segundo, el ministro ha contestado: "Mire, a mí no me gusta que haya episodios de violencia verbal, física, desconsideraciones, insultos y griterío. A mí ahí no me van a encontrar, desde luego. No me gusta".

[13:18] Aurora Pascual Sola

Bolaños ha asegurado que tiene "bastantes" y "pronunciadas" diferencias ideológicas con Ayuso, pero ha afirmado no ser "partidario de ningún tipo de escrache" ni de "ningún tipo de insulto, ni de faltar al respeto a nadie".

El ministro ha recordado que miembros del Gobierno también han sufrido estas situaciones en muchos actos y ha pedido "debatir con normalidad y sin faltar al respeto al de enfrente". "Poniendo sobre la mesa cuáles son nuestras alternativas, criticando las alternativas del de enfrente cuando sea necesario. Pero todo eso se puede y se debe hacer con respeto", ha agregado.