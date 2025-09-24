Preguntan a Feijóo por el novio de Ayuso y esta es su respuesta: "Un ciudadano español..."

Alberto Núñez Feijóo no quiere meterse en líos con Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP ha enmarcado este miércoles la investigación judicial a Alberto González Amador, pareja de la líder madrileña, en "sus actividades privadas" y lo ha diferenciado con lo que ocurre en los casos de Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón, la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, que están siendo investigados "por decisiones que tienen relación directa con fondos públicos y con la Administración pública".

Las declaraciones de Feijóo se producen tras la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de abrir juicio oral contra el novio de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Al ser preguntado por cómo valora esa decisión de la jueza de sentar en el banquillo a González Amador y si comparte las declaraciones de Ayuso insinuando que detrás de esa decisión estaría Pedro Sánchez, Feijóo ha asegurado que "cualquier ciudadano español está sometido a una investigación judicial cuando se considera oportuno".

Según Feijóo, "una cosa es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas" y "otra cosa" es lo que ocurre con la familia del presidente del Gobierno, donde uno está "sentado en el banquillo" y otra va "camino del banquillo".

Según ha añadido, la familia del presidente del Gobierno está siendo investigada por "decisiones que tienen relación directa con fondos públicos y con la Administración pública" y ha rechazado paralelismos con lo que ocurre en el caso d e la pareja de Ayuso.

"Por tanto, los asuntos privados que se decidan en los juzgados y los asuntos públicos y los asuntos que afectan a las Administraciones públicas se han de resolver primero en la esfera política y después en la esfera judicial", ha declarado, para resaltar que ésa es la posición que ha mantenido "siempre" y que seguirá "manteniendo" mientras ostente responsabilidades políticas en el PP.