¿En qué se diferencia Sumar y el PSOE? En estas cuatro cosas que indica Yolanda Díaz

El PSOE está haciendo una tremenda campaña de voto útil, reclamando el apoyo de los votantes progresistas para frenar el bloque que, según las encuestas, se viene tras las elecciones generales del domingo: el de PP y Vox. Por eso Sumar, el otro partido de izquierdas que más posibilidades tiene de lograr escaños el 23-J y forzoso socio de Pedro Sánchez si las colas le van bien, también trata de diferenciarse en estas horas, indicando por qué no es lo mismo votar una cosa que la otra.

Esta mañana, la líder de Sumar, la aún vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, ha sido entrevistada en La Hora de la 1 y ha enfatizado las cosas que lleva su programa que no aparecen en el socialista. Y destaca cuatro: la subida de salarios, trabajar una hora menos, limitar el precio del alquiler y acabar con la precariedad en los becarios.

Para quien se pregunte por los matices, después de tanto tiempo haciendo tándem con el presidente -como le recuerda la periodista Silvia Intxaurrondo-, Díaz dice que "quiere seguir subiendo los salarios" en el país, como el mínimo; quiere "una España mejor" en la que seguir ganando derechos; que después de 40 años, "sin tocar la Reforma Laboral", se deje de "vivir para trabajar", y que se reduzca la jornada laboral sin reducción salarial, saliendo una hora antes del trabajo.

Más: la líder de Sumar se queja del último decreto sobre alquileres, que los suyos creen poco ambicioso, y apuesta por añadir que se limiten los precios, ella había negociado "limitar la revalorización del alquiler al 2%", pero el PSOE, denuncia, "lo ha bloqueado". Y también ha "bloqueado", dice, "un acuerdo de diálogo social que era muy importante, que estaba en la Reforma Laboral, disposición adicional segunda: el estatuto de los becarios, acabar con la precariedad en la juventud española". A pesar de que es un punto, recuerda, que se estuvo negociando "15 meses" en el diálogo social, no ha salido adelante.

Sumar, dice Díaz, sí defiende todo eso y de ahí que diga que el voto para su formación "vale doble", "es la fuerza decisiva que hace posible el Gobierno de coalición progresista". Por eso llama a los jóvenes o las mujeres a sumarse a sus fuerzas. "Yo hablo poco, pero lo que digo, lo cumplo", concluye tajante. Lo que defiende son más derechos, frente al bloque de retroceso que, entiende, suponen PP y Vox. "La derecha y la extrema derecha han convertido el ruido en una forma de hacer política (...) No me gusta el ruido y no voy a gobernar el ruido", rechaza.

En la entrevista en la televisión pública, Díaz también ha defendido la reforma laboral, que no cree que se haya quedado corta, y ha abogado por incluir el despido restaurativo "para cumplir con la normativa europea", que no indemnice ni con 33 ni con 45 días, sino con cifras superiores, teniendo en cuenta los casos personalizados. "No es correcto es que el empresario conozca de antemano cuál es el precio del despido", sostiene. También ha apostado por ser más ambiciosos con la reforma de la Ley Mordaza, especialmente en lo que se refiere a las devoluciones en caliente.

Ha defendido su propuesta de dar 20.000 euros a los jóvenes para que puedan emprender o formarse. Quiere que sea universal para que todos tengan las mismas oportunidades, porque "la redistribucion se hace por los impuestos". "Por eso pedimos que la sufraguen los impuestos de los más ricos", ha dicho, haciendo un símil además con la sanidad universal, que nos cubre a todos. Y ha insistido en que Sumar se mantendrá firme en su postura sobre el Sáhara Occidental y Marruecos, defendiendo "la libre determinación del pueblo saharaui con conformidad a las resoluciones de la ONU".

Sobre las listas electorales en las que no está la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, Díaz ha negado que la vetase. "No es mi estilo", ha zanjado, tras defender los más de 15 acuerdos con formaciones que hoy están dentro de Sumar. "Quiero respetar al movimiento ciudadano de Sumar (...), con miles de inscritos que organizan todos los actos y financian lo que hacemos", destaca.

"Hemos hecho el acuerdo más grande de la democracia. Los ciudadanos quieren que hablemos de los problemas de la ciudadanía, no de los políticos", añade. Con Ione Belarra, líder de Podemos, con la que el lunes compartió el primer mitin en Pamplona, ha dicho que tiene una "fenomenal relación, muy buena".