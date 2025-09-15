¿Qué grabó el hombre de rojo el día de la dana?: reclaman un supuesto vídeo clave del Cecopi

La exconsellera de Emergencias valenciana Salomé Pradas, en las imágenes facilitadas por 'Á Punt' de la reunión del Cecopi del día de la dana y emitidas por TVE.

Continúan surgiendo informaciones que apuntan a que no habría trascendido realmente todo el bruto de imágenes grabado durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, es decir, la jornada de lluvias torrenciales que se cobraron las vidas de 228 personas y sobre la que la jueza de Catarroja instruye una causa penal para esclarecer posibles responsabilidades penales en la gestión de la emergencia. Una de las acusaciones populares ha reclamado que se incorporen nuevas imágenes que podrían resultar clave en el proceso.

Se trata de la petición de Acció Cultural, solicitando que se exija a la Presidencia de la Generalitat valenciana que requiera a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias la grabación que habría tomado uno de sus profesionales durante la reunión del Cecopi. Concretamente, la demanda pasa porque se remitan todas las imágenes filmadas en esos momentos, tanto las editadas como las no editadas -es decir, el bruto-.

¿Por qué se ha tardado tanto en formular esta petición? Todo conecta con una anterior reclamación, de la pasa semana, pero a la cadena autonómica À Punt, que había sido solicitado para recabar más información sobre cómo se produjo la redacción y las órdenes relacionadas con el envío de la alerta a la población mediante el sistema Es-Alert. En esas imágenes también puede apreciarse como una persona, un hombre con chaleco rojo, está grabando y obteniendo planos con ángulos diferentes. La emisión de esas imágenes ha derivado en esta reclamación de la acusación popular.

Imágenes en las que puede verse a un hombre con chaleco rojo grabando parte de la reunión del Cecopi, el día de la dana. TVE

¿Qué habría en esas imágenes del hombre del chaleco rojo y por qué podrían ser clave en el juicio?

Cabe destacar que dicha noticia fue adelantada por ElDiario.es, medio que ha contacto con la Conselleria de Emergencias valenciana, sin obtener respuesta de su portavoz. Según esa citada información, el integrante del organismo bajo control de Presidencia no solo habría tomado recursos en vídeo, sino que también habría captado intervenciones anteriores de los Bomberos y las palabras del president Carlos Mazón tras llegar al centro, después del episodio de El Ventorro.

En el caso del vídeo reclamado a À Punt, la propia jueza señaló que su petición estaba motivada por analizar o investigar una posible contradicción en las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas, pero también por otro dato clave. A estas alturas del proceso y casi un año después de la catástrofe, no se ha podido aportar al procedimiento judicial ninguna documentación, grabación o acta del Cecopi, "a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias".

En esa línea, ya habían trasladado una respuesta desde el citado organismo bajo control de Presidencia. Con fecha del 4 de marzo, la secretaria autonómica Irene Rodríguez, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta para las Emergencias, se declaró que el Cecopi "no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de la figura de Secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones, es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto"

