Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada de vuelta a España

Activistas de la Flotilla Global Sumud, que fueron detenidas por Israel en aguas internacionales, llegan al aeropuerto de Estambul en un avión de Turkish Airlines (THY) en Estambul, Turquía, el 4 de octubre de 2025.

La activista mallorquina Reyes Rigo, la única española integrante de la Global Sumud Flotilla que sigue arrestada en Israel, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de la región de Neguev para ser deportada de vuelta a España.

Así se lo han trasladado desde el consulado español al hermano de Rigo este mismo viernes, ha explicado a Europa Press la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, quien viajó en la Flotilla junto a la activista retenida en Israel.

La familia de Rigo está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa, cuya cuantía por el momento se desconoce, para que la activista sea deportada de vuelta a España.

Según Muñoz, en virtud del acuerdo con la Fiscalía Rigo ha admitido una agresión de carácter leve y en defensa propia contra una funcionaria israelí, el motivo por el que no fue deportada junto al resto de españoles que fueron arrestados el pasado 1 de octubre cuando viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaz.

El pacto con la Fiscalía de la región de Neguev ha llegado poco después de que esta presentara cargos contra Rigo y solicitara que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

Según ha precisado en un mensaje en su perfil en 'X', tras concluirse la investigación policial se había presentado un escrito de acusación en el juzgado de paz de Ber Sheva contra Rigo.

En concreto, se le acusa, según la Policía, de haberse negado a entrar en una celda y de haber atacado a una guardia de la prisión de Keziot mordiéndole la mano, lo que le causó lesiones. Los hechos se habrían producido el domingo pasado.