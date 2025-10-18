Sánchez avisa a la derecha que acabará "en las fauces" de los ultras si sigue su camino

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la clausura del congreso de los socialistas europeos, a 18 de octubre de 2025, Ámsterdam (España).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó este sábado una dura advertencia a la derecha tradicional europea, a la que acusó de actuar como un "satélite" de la ultraderecha y de poner en riesgo los pilares democráticos del continente.

Durante su intervención en la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo (PES) en Ámsterdam, Sánchez alertó del giro ideológico que, según él, están protagonizando los partidos conservadores tradicionales al blanquear o aliarse con fuerzas ultras. "¿Alguna vez aprenderán las lecciones de la historia? Porque eso es exactamente lo que está pasando en Europa", se preguntó.

El presidente centró gran parte de su discurso en reivindicar la defensa de los valores democráticos, los derechos sociales y las conquistas del Estado del bienestar, que considera se encuentran amenazados por la expansión del discurso ultra. Frente a esa amenaza, pidió a la familia socialdemócrata europea una respuesta, pues "la autonomía estratégica es el único camino para prevenirnos de ser vasallos de cualquier persona".

"Estamos desmantelando, uno por uno, los viejos dogmas impuestos por la derecha durante y después de la crisis financiera de la década pasada", ha añadido. "Los medios internacionales lo han llamado el modelo español [...] Pero prefiero llamarlo por lo que realmente es: el modelo de la socialdemocracia", ha sentenciado.

-Noticia en ampliación-