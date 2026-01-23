Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes de tren y sobre la situación actual del servicio ferroviario.

Minutos antes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, había acusado a Sánchez de estar escondido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y le había exigido que diera explicaciones en el Congreso la próxima semana.