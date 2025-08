Santos Cerdán: "Soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO"

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sigue en la cárcel de Soto del Real. Sus recursos para lograr la libertad condicional no han prosperado y hoy cumple 35 días en el centro penitenciario, porque hay indicios "nutridos y poderosos" de su "papel directivo" en una trama corrupta de mordidas por adjudicaciones irregulares de obra pública.

Sin embargo, el navarro ha tenido la oportunidad de hacer que su voz y su versión se escuchen a través de una entrevista publicada en exclusiva por La Vanguardia. El diario le ha hecho llegar un cuestionario a través de sus abogados y, en las respuestas de vuelta (sin posibilidad de repregunta), Cerdán declara: "Soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO". Insiste en que no tienen nada que ocultar.

Cerdán dice que de ánimo está "bien", "sorprendido por las noticias que van saliendo", con un "sentimiento de indefensión" al ser el único implicado en la trama que está entre rejas y pasando el tiempo, entre "ejercicio y patio". Se queja de las imágenes de su ingreso: "Hay un objetivo mediático de verme dentro y con ello de dañar la imagen del partido y del Gobierno". No quiere pensar en un internamiento largo, visto que se han rechazado sus recursos. "Necesito mentalmente estar fuerte. Quiero que se termine la instrucción y demostrar mi inocencia. No me hago planteamientos a corto plazo", expone al diario barcelonés.

Sobre cómo conoció a Koldo García, insiste en lo ya explicado: se afilió al Partido Socialista de Navarra y "colaboraba en el equipo de seguridad", pero "nunca trabajó para el PSN". Y sobre su cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, expone que "sabía que tenía buena relación con los grupos antiterroristas de la Guardia Civil de Navarra por haber sido escolta y de allí una buena relación con Rubén Villalba, alto mando de la Guardia Civil".

Sobre si lo contrató, explica: "Había colaborado con las primarias. Él me dijo que quería venir a Madrid a trabajar para el partido. Cuando buscábamos un conductor para el secretario de organización, que era Ábalos, se pensó en alguien que también tuviera un plus en el ámbito de la seguridad".

"Ni idea, tendría que preguntárselo a él", zanja cuando se le pregunta por la costumbre de Koldo de grabar conversaciones, a la postre clave en esta trama. Asume que es "muy extraño" que lo hiciera, que "no suena bien que grabara incluso su intimidad", que "es sospechoso", pero no valora más esa práctica.

Directamente preguntado por los audios en los que se habla de pedir, de dar y de cifras de euros y si García y él "se repartían dinero", replica: "No y no reconocemos estos audios". ¿Recuerda esas conversaciones?, insisten los periodistas Ignacio Orovio y Carlota Guindal. "No. Esas conversaciones no han existido", incide. Esas conversaciones no existen.

Niega rotundo que participase en la concesión de obras públicas. "De ninguna manera. Las concesiones las hacen los funcionarios. Yo no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni poder para hacerlo". Ni el hecho de que el Tribunal Supremo le atribuya "funciones preeminentes y de dirección" en este supuesto entramado le hace cambiar de postura. "No. Ninguna preponderancia sobre Koldo. La 'trama navarra' es inexistente. Las obras de las que se habla en la causa en Navarra son o de particulares o de un período en el que el PSN no tenía poder alguno", escribe en el cuestionario.

"Que yo sepa no" dice, además, cuando se le pregunta por si su hasta ahora partido, el socialista, se ha financiado ilegalmente. Misma respuesta sobre hipotéticos pagos no justificados ante el Tribunal de Cuentas. No quiere entrar en el cese de su predecesor en el partido y exministro de Fomento, José Luis Ábalos, si fue denunciado o no por Adriana Lastra (su antecesora, a la vez), o las razones del cese.

Si García era o no apto para ser asesor y consejero de Renfe, Cerdán no se moja. "Fue decisión de Ábalos. Yo lo había propuesto como conductor. A partir de ahí hubo una relación entre ellos. No sé más". Responde con un sucinto "no" a la cuestión de si sabía que la pareja Ábalos-García pedía dinero a cambio de adjudicaciones, supuestamente. Sobre el papel de José Blanco, que también fue titular de Fomento, sólo dice que es "lógico" pedir parecer a "compañeros" que han estado antes en el cargo.

"Su defensa se sustenta en que usted es víctima de una persecución por parte de ciertos poderes de la extrema derecha. ¿Cómo sostiene esa idea?", se le pregunta desde La Vanguardia. "Yo lo que sostengo es que soy inocente y que no he hecho nada de lo que dice la UCO. Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", sostiene. Directamente, afirma sentirse una "víctima" de persecución política por haber sido el máximo negociador socialista para lograr mayorías parlamentarias.

Al hablar de a Antxon Alonso, que le ayudó a negociar con PNV o Bildu, se le pregunta por qué firmó un acuerdo como socio en Servinabar, una de las firmas clave de la supuesta trama. "Hay que remontarse al 2015, cuando el PSN tuvo los peores resultados de su historia. Tenía dudas sobre mi continuidad en la política y Antxón me propuso un proyecto pero renuncié al mismo al cabo de pocos días después de hablar con mi familia", dice.

Sobra la fontanera Leire Díez, mantiene su versión: llevó información a Ferraz, lo pusieron en manos de abogados y ya. Que ahora los dos compartan abogado es algo que no valora, son profesionales, insiste.

En la parte más sentida del cuestionario, Cerdán afirma: "Siento mucho el daño que se le ha hecho al Partido Socialista pero más el que se me ha hecho y se me está haciendo a mí. Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta". Sobre la contundencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazando las acusaciones, se niega a valorarlo, pero deja un reproche importante por el camino. "Me va a permitir que solo hable de mi. Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro".

Si todo se aclara, ¿volvería a ser militante del PSOE? "Si todo se aclara yo quiero vivir tranquilamente con mi familia, pasar página y no volver nunca más a la política", concluye.