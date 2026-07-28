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El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera exconsellera del Govern del 1-O en beneficiarse de la ley
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El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera exconsellera del Govern del 1-O en beneficiarse de la ley

La Sala de lo Penal extingue la responsabilidad penal de la dirigente de ERC, condenada por desobediencia por facilitar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Los republicanos consideran que la decisión abre la puerta a que se aplique la norma al resto de causas pendientes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La exconsellera de Agricultura Meritxell Serret es recibida en su municipio, Vallfogona de Balaguer (Lleida)EFE

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura del Govern de Carles Puigdemont y actual dirigente de ERC, convirtiéndola en la primera consellera del Ejecutivo que impulsó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la norma.

La decisión supone dejar sin efecto la condena que pesaba sobre Serret por un delito de desobediencia grave, por el que había sido castigada con un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros.

El Supremo declara extinguida su responsabilidad penal

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal considera que los hechos por los que fue condenada quedan amparados por la ley de amnistía. El tribunal declara "amnistiados los actos" por los que fue acusada Serret y, en consecuencia, acuerda la extinción de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de ellos.

La exconsellera había recurrido en casación la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), recurso que ahora queda resuelto con la aplicación de la amnistía.

Condenada por facilitar el referéndum del 1-O

En abril de 2023, el TSJC condenó a Serret por desobediencia al considerar acreditado que, como miembro del Govern de Puigdemont, era plenamente consciente de los requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían continuar con la organización del referéndum, pero decidió ignorarlos.

La sentencia también destacaba que la propia dirigente de ERC reconoció durante el juicio que no hizo nada para impedir la celebración del 1-O, alegando sus convicciones personales sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Tras la declaración unilateral de independencia de 2017, Serret permaneció tres años en Bruselas antes de regresar a España en 2021 para ponerse a disposición de la Justicia, una vez comprobó que otros exconsellers con un papel similar habían sido condenados únicamente por desobediencia y no por malversación.

ERC celebra la decisión y reclama extender la amnistía

Esquerra Republicana ha recibido la resolución con satisfacción y considera que confirma la estrategia seguida con la ley de amnistía. En un comunicado, el partido subraya que la decisión llega apenas dos semanas después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma y sostiene que era "inevitable" que el Supremo acabara aplicándola.

Los republicanos reclaman ahora que la misma interpretación se extienda al resto de procedimientos relacionados con el proceso independentista para que, aseguran, puedan restaurarse los derechos políticos de todas las personas afectadas y los dirigentes que permanecen en el extranjero puedan regresar a España.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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