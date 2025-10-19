Sumar propone crear un nuevo día festivo: esto es lo que se celebraría y en qué día

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso que tiene como objetivo que el Gobierno impulse un proyecto de ley para declarar un nuevo festivo nacional.

Con esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press este domingo, quieren convertir el día 9 de mayo en un nuevo festivo, el Día de Europa, con el fin de reivindicar la UE frente a los "populismos".

Según Sumar, actualmente el Día de Europa "no cuenta con arraigo popular" ni está presente en el calendario festivo, lo que, a su juicio, "limita su capacidad para generar un vínculo emocional y pedagógico con la ciudadanía".

Con esta proposición no de ley, recoge la mencionada agencia, Sumar quiere que la ciudadanía celebre "activamente" los valores fundacionales del proyecto europeo generando un espacio de reflexión colectiva, educación cívica y vinculación emocional con la UE.

Asimismo, plantean al Gobierno que impulse, a través de las redes sociales, plataformas digitales y algoritmos de distribución de contenidos, las estrategias de comunicación pública "moderna y segmentada" para "una mayor difusión" de las políticas públicas, programas y fondos desarrollados en el marco europeo, con el fin de alcanzar a diversos públicos, especialmente a la juventud.

Como argumentan, muchas políticas comunitarias son desconocidas por el grueso de la población o percibidas como "distantes". Para el grupo, esta desafección puede abrir espacios "a discursos populistas, euroescépticos y autoritarios" y recuerdan que un 38% de los menores de 24 años en España afirma que no le importaría vivir en un régimen "poco democrático" si este le garantizara una "mejor calidad de vida", según el CIS.

Apuestan también por incluir contenidos educativos sobre la Unión Europea "para que las nuevas generaciones comprendan el funcionamiento de las instituciones europeas, los principios democráticos que las sustentan, el papel de la cooperación internacional y la importancia de la resolución pacífica de los conflictos".

Este mes de abril, Sumar, junto a Izquierda Unida, propusieron que se declare el 14 de abril como fiesta nacional como reconocimiento a la II República.