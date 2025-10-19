Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sumar propone crear un nuevo día festivo: esto es lo que se celebraría y en qué día
Política

Política

Sumar propone crear un nuevo día festivo: esto es lo que se celebraría y en qué día

El grupo ha registrado una iniciativa en el Congreso.

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de un calendario.SEMEN SALIVANCHUK / Getty Images

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso que tiene como objetivo que el Gobierno impulse un proyecto de ley para declarar un nuevo festivo nacional.

Con esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press este domingo, quieren convertir el día 9 de mayo en un nuevo festivo, el Día de Europa, con el fin de reivindicar la UE frente a los "populismos".

Según Sumar, actualmente el Día de Europa "no cuenta con arraigo popular" ni está presente en el calendario festivo, lo que, a su juicio, "limita su capacidad para generar un vínculo emocional y pedagógico con la ciudadanía".

Con esta proposición no de ley, recoge la mencionada agencia, Sumar quiere que la ciudadanía celebre "activamente" los valores fundacionales del proyecto europeo generando un espacio de reflexión colectiva, educación cívica y vinculación emocional con la UE.

Asimismo, plantean al Gobierno que impulse, a través de las redes sociales, plataformas digitales y algoritmos de distribución de contenidos, las estrategias de comunicación pública "moderna y segmentada" para "una mayor difusión" de las políticas públicas, programas y fondos desarrollados en el marco europeo, con el fin de alcanzar a diversos públicos, especialmente a la juventud.

Como argumentan, muchas políticas comunitarias son desconocidas por el grueso de la población o percibidas como "distantes". Para el grupo, esta desafección puede abrir espacios "a discursos populistas, euroescépticos y autoritarios" y recuerdan que un 38% de los menores de 24 años en España afirma que no le importaría vivir en un régimen "poco democrático" si este le garantizara una "mejor calidad de vida", según el CIS. 

Apuestan también por incluir contenidos educativos sobre la Unión Europea "para que las nuevas generaciones comprendan el funcionamiento de las instituciones europeas, los principios democráticos que las sustentan, el papel de la cooperación internacional y la importancia de la resolución pacífica de los conflictos".

Este mes de abril, Sumar, junto a Izquierda Unida, propusieron que se declare el 14 de abril como fiesta nacional como reconocimiento a la II República.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 