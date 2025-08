"Torpes", "Aprovechateguis"... Tellado rompe todos los puentes con el PNV

Desde que el PNV optó en junio de 2018 por apoyar la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno en favor de Pedro Sánchez, las relaciones entre el PP y los nacionalistas vascos no pasan por sus mejores momentos. Una enemistad que pone a Feijóo frente a su propio espejo: su grupo parlamentario está cada vez más aislado en el Congreso ante su incapacidad de tejer alianzas con otras formaciones políticas que no sean Vox. Una realidad que podría poner en peligro su investidura si las encuestas vuelven a fallar y la suma de PP y Vox no da mayoría absoluta. La misma situación, precisamente, que ya se dio tras las generales del 23 de julio.

Es cierto que entre el PNV y el PSOE hay una relación de dependencia. Sánchez necesita sus votos para gobernar y sacar adelante muchas de sus leyes, pero los nacionalistas también requieren del apoyo de los socialistas para seguir mandando en el País Vasco ante el empuje de Bildu. Una conveniencia que, sin embargo, no opaca la enorme distancia que existe entre PP y PNV.

“Hoy, a su partido y al mío nos separa un abismo", ya le dijo Aitor Esteban, entonces portavoz del PNV en el Congreso, a Feijóo el día de su investidura fallida. “El candidato del PP ha reclamado los votos del PNV hasta antes de ayer para pasar un día después, enrabietado, al ataque por nuestra negativa”, añadió Esteban aquella tarde. Minutos antes, Feijóo le había preguntado si estaba dispuesto a seguir siendo el 'kleenex' de Sánchez los próximos años.

A lo largo de estos últimos años, el PP ha atacado al PNV de forma reiterada por ese apoyo de su formación al gobierno de Sánchez. Una actitud fruto de la impotencia por no contar con su respaldo, pero también una estrategia política para desgastarle electoralmente. "En estos meses quedará claro que si los vascos quieren un gobierno que defienda sus intereses, los de la industria vasca o sus infraestructuras, tendrá que ser con uno que sea del PP", le dijo Feijóo a Esteban refiriéndose a los comicios vascos de abril de 2024, en los que finalmente el PNV cayó cuatro escaños y los populares subieron dos.

En estos últimos meses, la situación se ha deteriorado aún más. Sobre todo, por la vehemencia y la oratoria deslenguada de Miguel Tellado, primero como portavoz del PP en el Congreso y ahora secretario general del partido. Tellado, fiel a su estilo, no ha dudado incluso en pasar al ataque personal contra Esteban a través de las redes sociales.

En agosto de 2024, Tellado publicó un tuit en el que pedía al PNV que explicara a sus votantes por qué no apoyaron su petición de que Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explicaran en el Congreso la postura de España sobre Venezuela. La respuesta de Esteban, también a través de X, fue tajante: "A vosotros Venezuela os importa una higa. Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de gobierno. Maduro es un dictador pero vuestra solicitud de comparecencia no aporta nada. Si con tweets como este queréis lograr el voto del PNV a futuro... Torpe, que eres un torpe", le contestó.

Tellado no se quedó atrás en la réplica: “El PNV en Madrid se ha convertido en el encubridor del Gobierno de Sánchez para evitarle comparecencias parlamentarias. Para eso ha quedado. No creo que represente a los vascos esa actitud servil. Muy torpe, Aitor”.

El tiempo, lejos de calmar las aguas, sirvió para acentuar la discrepancia entre ambos dirigentes. En enero de este año, después de que Tellado dijera en un acto que el PNV se había convertido en la "una copia acomplejada" de Bildu, el PP explotó ante la posibilidad de que el Gobierno restituyera al PNV un edificio del Instituto Cervantes en París y le pagara un alquiler. “Es miserable, indecente y asqueroso. ¡Qué vergüenza y qué burla! El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui para hacer caja. En vez de Airbnb vamos a tener que llamarlo AirPNV”, dijo Tellado ante los periodistas.

Una vez más, Esteban no se mordió la lengua: "Es un torpe y un maleducado (...) Pero tampoco puedo esperar gran cosa en cuanto a solidez ideológica de alguien que empezó en la izquierda nacionalista gallega y que está defendiendo posiciones absolutamente derechistas y yo diría que neofascistas", dijo.

En redes sociales, incluso, el PNV subió un tuit burlándose de Tellado con su rostro sobre el cuerpo de una gaviota frente a la sede del PP en Génova. "¿Es una gaviota? ¿Es un charrán? ¡Es Tellado! Pían, luego cabalgamos", escribieron.

Así las cosas, a finales de junio Feijóo encargó a Tellado una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para conocer si seguían apoyando a Sánchez tras la implicación de Santos Cerdán en el denominado 'caso Koldo'. Y en esa ronda entraba el PNV, a quien Tellado pidió retomar la relación entre ambos partidos. "Hemos hecho acuse de recibo y poco más", precisaron fuentes del PNV tras una "breve conversación" con el dirigente popular. A Tellado, sin embargo, le sentó fatal este desaire y dijo que lo pagarían en las urnas.

Las teorías conspirativas del 'caso Koldo', que deslizan la idea de que un empresario amigo de Santos Cerdán, Antxón Alonso, pudo servir como interlocutor del PNV para negociar el apoyo a la moción de censura a Rajoy, han servido para que Tellado despliegue en los últimos días un nuevo arsenal de ataques contra el PNV. Este martes, el secretario general del PP, acusaba a Esteban de "mentir" sobre estos vinculos después de una entrevista de Cerdán en La Vanguardia. En los días previos, el PNV había negado de forma tajante que Antxón Alonso ayudara en la negociación. Cerdán, sin embargo, lo corroboraba.

Esteban, valiéndose de una noticia publicada por El HuffPost, le devolvía el golpe recordándole que había incluido en su CV que era periodista, cuando no disponía de dicho título. "Cree el ladrón que todos son de su condición”, le respondió sobre las acusaciones de haber mentido. Tellado de nuevo contestó: "A ver Aitor, te lo explico otra vez. Soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves, qué fácil? Nada que ocultar. Y ahora vamos con lo tuyo: Ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso. Feliz verano".

Un cruce de declaraciones que evidencian, a día de hoy, la absoluta falta de sintonía entre PP y PNV. Y aunque puede parecer una batalla personal del propio Esteban, el PP también ha abrazado la idea de erosionar a los nacionalistas vascos por su apoyo a Sánchez, aunque eso les deje en una situación de absoluta soledad en el Congreso. "Han dejado de ser un partido de centroderecha para convertirse en uno de la órbita de Sánchez”, dijo Tellado sobre el PNV el pasado 22 de julio en una entrevista en la televisión autonómica vasca. Declaración que el PP elevó a titular en una noticia recogida en su propia página web.