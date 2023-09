Un alcalde del PP baja las dietas de la oposición a un euro

Indignación entre la oposición del municipio madrileño de Robledo de Chavela. Su actual regidor, el popular Mario Anselmo de la Fuente, ha tomado la decisión de rebajar la dieta que perciben los miembros de la corporación política de la oposición por asistencia a plenos y comisiones.

En el pasado mandato, esa cuantía económica estaba fijada en 150 euros, para las sesiones plenarias, y en 100 euros, para las comisiones. En lugar de esos importes, ahora pasarán a cobrar un euro, respectivamente. Se trata de una medida que fue tomada el pasado 5 de julio y en la que el regidor de este Ayuntamiento madrileño comentó "¿A qué fastidia estar en la oposición", según recoge El Español.

De la Fuente es una persona conocida en dicha localidad, puesto que ya ostentó el bastón de mando entre 1995 y 2005 y gobernó este municipio localizado al oeste de la comunidad, de unos 4.587 habitantes. En esta ocasión, es decir, en los pasados comicios municipales del 28-M, logró volver a ser alcalde gracias a un pacto con la formación PRU -según el citado diario, está liderado por un antiguo miembro de Vox-.

"Ya han cobrado demasiado cuando gobernaban y no hicieron absolutamente nada"

"Ya han cobrado demasiado cuando gobernaban y no hicieron absolutamente nada. Así que un euro ahora es incluso demasiado para ellos. Se tenían que ir de la política si tuvieran un poco de vergüenza", indicó el alcalde en declaraciones al medio Infobae. También comentó a 'Todo es Mentira', de Cuatro, que no se trataba de una suerte de vendetta: "Que no se lo tomen como una venganza, que no va en mi ideología".

¿Qué partidos están en la oposición?

Cabe destacar que la oposición en la corporación municipal la conforman dos ediles del PSOE, dos de Unión Popular por Robledo y uno de Podemos-Izquierda Unida. "La decisión, sin precedentes, del alcalde de Robledo De Chavela de establecer la cantidad de '1 euro' por asistencia de la oposición a los Plenos, que justifica sin asumir su responsabilidad y apoyada, como no iba ser de otra manera, por sus bien adoctrinados concejales", han denunciado desde la agrupación socialista de Robledo de Chavela, en una publicación en su cuenta oficial de Facebook,