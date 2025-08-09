Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son agresivas
Un estudio avisa de la escalada de agresividad en redes: una de cada cuatro respuestas a Sánchez son agresivas

El anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa.

Redacción HuffPost / EP
Pedro SánchezEuropa Press via Getty Images

Un estudio liderado por la investigadora de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) María Luisa Carrió-Pastor advierte de la "escalada de agresividad" en redes y constata que una de cada cuatro respuestas que reciben las publicaciones en X del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contiene lenguaje o imágenes agresivas.

Insultos directos, descalificaciones o expresiones de desprecio son algunas de las respuestas difundidas en la red social X a mensajes publicados por el presidente que ha analizado este estudio, llevado a cabo la investigadora de la politécnica valenciana.

En su trabajo, detecta "una polarización y una escalada de la agresividad donde los usuarios tienden a imitar o superar el tono agresivo de otros, reforzando la hostilidad colectiva".

En concreto, se analizaron las respuestas publicadas durante la semana del 16 de mayo de 2022 y entre las conclusiones del estudio, publicado en Journal of Pragmatics, destaca la creación de patrones de conducta: el anonimato y la inmediatez de la red social favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa.

Asimismo, muchas respuestas no buscan el debate ni la argumentación, sino el ataque personal y la deslegitimación del adversario político. "X es la red social en la que los usuarios muestran más su descontento u opinan de forma drástica. No obstante, esta red social, lingüísticamente, nos muestra hacia dónde evoluciona la lengua y cómo el ser humano es capaz de sortear los problemas que encuentra para poder comunicarse a pesar de las posibles restricciones", explica María Luisa Carrió Pastor, quien añade que después de que Elon Musk adquiriera X, "parecía que iba a ir apagándose, pero no ha sido así".

"Considero que es una red social necesaria para que se exprese lo que se piensa, de forma directa. No sucede lo mismo con Instagram y TikTok, que se centran más en la imagen", dice la experta.

Sin embargo, Carrió-Pastor alerta también del "empobrecimiento informativo" de una parte de la población que únicamente se informa a través de las redes sociales: "Cada vez hay un interés menor en las noticias y más en las redes sociales. La mayoría de los usuarios de las redes conocen las noticias a través de ellas, con los sesgos que conlleva este hecho", hace notar.

Imágenes, memes y 'gifs'

Además, este estudio analiza el uso de imágenes, memes y gifs, que constituyen una parte relevante de la agresividad digital. Como patrones recurrentes se identificaron caricaturas, montajes ofensivos o símbolos asociados a la descalificación.

El componente visual no solo amplifica el impacto emocional del mensaje, sino que permite expresar insultos o ataques de manera más ambigua, lo que dificulta la moderación o censura.

El uso de imágenes permite que los mensajes se viralicen más rápidamente que si se trata de texto ya que obtienen una amplia atención y con frecuencia se repostean y alimentan nuevas discusiones y conflictos. Una de cada cuatro respuestas al presidente, es agresiva

Tras analizar un total de 2.664 respuestas a publicaciones realizadas en X por el presidente Pedro Sánchez, aproximadamente una de cada cuatro contenía lenguaje o imágenes agresivas (el 23,6% de las respuestas).

Además, un tercio de las imágenes publicadas en las respuestas se asocian a mensajes agresivos. Las imágenes son un componente importante para fomentar la agresividad y para generar un fuerte impacto emocional.

