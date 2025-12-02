Una asesoría jurídica alerta de la inesperada multa más frecuente en diciembre por los mercadillos navideños

Llega la navidad, llegan la alegría, los días festivos, los regalos, las comilonas... Y también las multas. Es la alerta que lanzan desde la asesoría jurídica Pyramid Consulting, desde donde avisan de que, con la celebración navideña, suelen darse más faltas en carretera que, en muchos casos, conllevan importantes multas.

Las multas más habituales están relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, cuyas sanciones pueden superar los 1.000 euros y la consiguiente pérdida de puntos. En casos graves, la infracción puede derivar incluso en vía penal, con hasta penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y retirada del carné por largo tiempo.

Otra de las conductas más recurrentes y peligrosas es la velocidad excesiva. Cerca de la mitad de las multas que se ponen en navidad son por este motivo. Las cuantías de las sanciones oscilan entre los 100 y los 600 euros, dependiendo de la gravedad, y pueden suponer la pérdida de hasta seis puntos en el permiso.

Los estacionamientos indebidos suponen otro de los focos de conflicto. La presión de tráfico en zonas concurridas en estas fechas, como centros comerciales y zonas de ocio, hace que muchas personas decidan aparcar en lugares no habilitados. Estas infracciones acostumbran a conllevar el pago de multas desde los 80 euros, aunque pueden reducirse con pagos anticipados.

También hay que tener en cuenta distracciones al volante como el uso del teléfono móvil o la manipulación del GPS. Cualquier despiste puede suponer un riesgo y la posibilidad de ser multado, además del evidente peligro para peatones y otros vehículos.

Por todo ello, profesionales del sector recomiendan extremar la prudencia estos días, además de planificar desplazamientos, evitar el consumo de alcohol o drogas y conocer con antelación las zonas de aparcamiento permitidas. No suelo cuesta dinero, sino la vida.