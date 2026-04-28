No entra a un restaurante por admitir perros: la respuesta de los dueños lleva 35.000 'me gusta' y subiendo

Lío en un restaurante de Gijón (Asturias) por un motivo que ha sorprendido a muchos. Juan y Guillermo, propietarios del local, admiten perros que acompañen a sus dueños, con la única norma de que se porten bien y disfruten especialmente de las chucherías que les dan para comer.

Quien se ha hecho eco de ello ha sido el hostelero Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, gracias a su activismo en defensa de los derechos de los trabajadores del sector y también de aquellos clientes que son injustos con ellos, contando lo que pasa detrás y delante de la barra.

Todo empezó con un cliente, Rubén, que ya lleva a sus espaldas más de 140 reseñas en Google. Aunque, en realidad, fue un ‘casi’ cliente, ya que decidió no entrar en el restaurante al ver que admitían perros. Eso sí, aunque no probó nada de la carta, decidió dejar una reseña de una estrella criticando este gesto.

"Por supuesto que admitimos perros"

"Íbamos a probar hasta que vimos que admiten perros en un local que sirve comida. Si los responsables indican que estamos equivocados, cambiamos la reseña", escribió en la crítica. Poco después, Juan y Guillermo, dueños del local, respondieron en nombre de la empresa de forma muy contundente.

"Buenas Rubén, por supuesto que admitimos perros, quienes no causan problemas y disfrutan de las chucherías que les damos; a quienes no admitimos es a gente amargada. Deja la reseña y, por favor, no vengas por el local", respondieron, generando casi un millón de visualizaciones y más de 35.000 ‘me gusta’ (y subiendo) en la red social X.

El cartel de un hotel sobre los perros

Han sido más de 300 comentarios con opiniones de todo tipo, reavivando el debate sobre hasta qué punto es seguro dejar que entren animales en un local donde se sirve comida, especialmente por razones sanitarias. La respuesta más sonada ha sido la del usuario @xauxau101rcde, que ha acumulado más de 2.000 ‘me gusta’ al recuperar un cartel que en su día se hizo muy viral. Lo colgó un hotel en el que hablaba sobre las mascotas.

"Los perros son bienvenidos en este hotel. Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas. Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran los muebles. Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido", rezaba el cartel.