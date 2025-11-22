Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Zapatero, tras compartir un "café largo" con Sánchez: "Está muy bien" y "decidido"
Según él, lo ve"fuerte, determinado y convencido" y con "madurez política" para presentarse a unas nuevas elecciones.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el actual mandatario español, Pedro Sánchez; en sendas imágenes de archivo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este sábado en su intervención en la Escuela de Gobierno organizada en Salamanca por el PSOE que la semana pasada compartió un "café largo" con el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien según él "está muy bien" y lo ve "fuerte, determinado y convencido".  

También ha bromeado sobre la idea de que Sánchez decidiese presentarse de nuevo a unas posibles elecciones, lo que ha defendido también sería una "buena noticia" para el PP, porque si tan malo es el socialista deberían estar "deseando que se presente". 

Algunos de los temas que trataron durante su conversación, en la que dice que le vio "con madurez política y decidido" para presentarse a unas nuevas elecciones, fueron la vivienda y los problemas geoestratégicos. "Está muy bien, estad tranquilos", ha subrayado. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

-Noticia en ampliación-

