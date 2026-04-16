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6 estafas inmobiliarias a la hora de alquilar un piso
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Dos personas que acaban de comprar una casa

6 estafas inmobiliarias a la hora de alquilar un piso

La Policía alerta de los fraudes más habituales en el alquiler de viviendas y de las señales de alarma para detectarlos a tiempo y evitar convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Un hombre con una tarjeta de crédito en la mano frente a un ordenador con cara de tensión""
Pago por adelantado sin ver el inmuebleAntes de realizar cualquier tipo de transacción, es aconsejable haber consultado como mínimo que existe la vivienda o haberla visto a través de fotografías.Getty Images
alt="alt="La mano de una persona en el pomo de una puerta""
  Propietario ausente o con excusasEl supuesto dueño dice estar fuera de la ciudad o enfermo y no puede enseñar el piso, pero igualmente exige el pago.Getty Images
alt="alt="Dos personas mirando un portal inmobiliario en el móvil""
  Precios demasiado bajosSe recomienda desconfiar de ofertas muy por debajo del precio de mercado, ya que suele ser una estrategia para atraer rápidamente a víctimas.Getty Images
alt="alt="Un hombre mirando una señal de aviso en su correo electrónico desde el ordenador""
  Contacto fuera de la plataformaCuando el anuncio solo admite como única vía de contacto un correo electrónico externo a la aplicación, con el fin de evitar controles de la web.Getty Images
alt="alt="Una persona con una tarjeta de crédito y un móvil tras haber hecho un pago online.""
  Pago fuera de la plataformaTodo lo que sea hacer transferencias o pagos por vías no seguras en lugar de usar la propia aplicación es una señal de alerta. 
Getty Images
alt="alt="Dos personas mirando una página web falsa desde el ordenador""
  Anuncios falsos en plataformas legítimasLos estafadores publican viviendas que no existen o que no están disponibles en páginas de alquiler conocidas para parecer fiables.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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