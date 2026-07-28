Un pueblo de 398 habitantes lleva desde 2017 esperando un parque infantil: el alcalde ha decidido cerrar la calle principal a los coches cada noche para que jueguen los niños

Un pueblo griego de 398 habitantes llamado Chostia lleva casi una década (desde 2017) esperando a que se construya un parque infantil. Sin embargo, el proyecto no acaba de hacerse realidad.

Ante esa larguísima espera, el alcalde ha decidido tomar cartas en el asunto y adoptar una llamativa medida: prohibir el acceso a los coches a la calle principal de la localidad para que los niños tengan un lugar en el que jugar.

En declaraciones al medio de comunicación chipriota Cyprus Times, el alcalde de Chostia, Serafim Dedes, ha explicado que "nuestro pueblo no tiene parque infantil. Desde 2017 está previsto construir uno, pero por motivos burocráticos aún no se ha llevado a cabo".

Por ese motivo, el regidor ha optado por, todas las noches a partir de las 21:30 horas, cerrar la calle principal del pueblo a los coches. "No se trata de una cuestión política, sino de la seguridad de los niños. Se trata de la seguridad de los niños", ha asegurado el alcalde de la localidad.

Por lo tanto, cada día, cuando cae la noche, los niños tienen la oportunidad de 'conquistar' la calle principal de Chostia y jugar en ella con bicicletas y balones sin correr el riesgo de poder ser atropellados por algún vehículo.

Más allá de esa medida, los vecinos también habían propuesto convertir una calle bidireccional en una de sentido único para tratar de mejorar la situación de forma temporal. Sin embargo, la administración local ha acabado rechazando esa idea.