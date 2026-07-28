Ya es oficial: Brasil prohíbe el foie gras con penas de hasta un año de cárcel y se convierte en el segundo país del mundo en vetarlo

El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha promulgado una ley que prohíbe la producción de foie gras. En consecuencia, Brasil se convierte en el segundo país del mundo en aprobar esta medida (después de la India). Quienes incumplan la ley, serán condenados a penas de prisión de tres meses a un año y al pago de una multa.

Tal y como explica el medio de comunicación italiano Il Fatto Quotidiano, la nueva ley brasileña prohíbe la producción, importación, exportación y toda clase de venta de alimentos obtenidos a través del gavage, una práctica de alimentación forzada cuyo objetivo es obtener el hígado engordado de patos y gansos.

El foie gras se produce mediante el gavage, que consiste en introducir tubos en la garganta de los animales para suministrarles grandes cantidades de comida. Esa técnica, considerada por muchos expertos como una forma de maltrato animal, le puede causar a los patos y gansos sufrimiento, lesiones esofágicas, graves problemas de salud e incluso la muerte antes de llegar al matadero.

No obstante, el camino para que la ley acabe entrando en vigor no ha sido ni rápido ni sencillo. Se ha necesitado un proceso político de seis años de duración para que la prohibición se acabe aplicando en el país sudamericano.

A lo largo de ese periodo, la organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección Animal Equality Brasil ha realizado una intensa campaña para que la ley saliera adelante. Entre otras iniciativas, han llevado a cabo investigaciones en granjas y mataderos, manifestaciones y campañas de sensibilización.

En declaraciones a Il Fatto Quotidiano, el director ejecutivo de Animal Equality Italia, Matteo Cupi, ha destacado que con la aprobación de esta ley "Brasil se convierte en un referente para el bienestar animal en América y demuestra que los intereses comerciales no pueden prevalecer sobre la ética y la voluntad de la sociedad brasileña. Esperamos que este resultado allane el camino para avances similares también en otros países".