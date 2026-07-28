Dos soldados británicos borrachos roban un tanque de 15 toneladas y 240 cv y siembran el caos al destrozar varios coches: dejan 116.000 euros en destrozos

Escándalo en Swinton Barracks, una base militar del Ejército Británico ubicada en Perham Down (Inglaterra). Dos soldados borrachos robaron un tanque de 15 toneladas que posee un motor Rolls Royce de 240 CV y desataron el caos.

Los individuos pisaron el acelerador a fondo hasta alcanzar la velocidad máxima de 51 kilómetros por hora con la que cuenta el tanque y dejaron a su paso destrozos en coches civiles por valor de 100.000 libras (algo más de 116.000 euros, al cambio actual).

Tal y como informa el medio de comunicación británico The Sun, los compañeros han contado que los dos soldados se fueron de fiesta fuera de la base antes de regresar alrededor de la 1 de la madrugada y robar el tanque.

"El conductor luchaba por mantener el Bulldog en línea recta mientras avanzaba a toda velocidad por un estrecho camino de acceso repleto de coches particulares de soldados. Varios vehículos resultaron dañados a medida que el tanque avanzaba por la calle; dos de ellos quedaron completamente destrozados por el enorme vehículo blindado de 15 toneladas", detallan desde el citado medio.

El tanque robado por los dos soldados, que mide más de 2,7 metros de ancho y 5,2 metros de largo, está diseñado de forma específica para transportar tropas por campos de batalla pantanosos. Afortunadamente, los daños únicamente fueron materiales y no personales.

Una vez terminado el 'paseo', los soldados regresaron tranquilamente al cuartel. Ambos individuos fueron detenidos en sus habitaciones por la Policía Militar Real al amanecer, el momento en el que el resto de soldados descubrieron la devastación en el campamento.

En respuesta al suceso, un portavoz del Ejército Británico ha subrayado, en declaraciones a The Sun, que "esperamos los más altos estándares de nuestro personal". Además, el portavoz ha comunicado que "no haremos más comentarios al respecto mientras la investigación esté en curso".