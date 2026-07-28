Tira sus bolsas de basura junto a un contenedor, el alcalde rebusca en ellas, encuentra su dirección y se las devuelve a la puerta de casa: ahora se enfrenta a una multa de hasta 15.000 euros

El alcalde de un pequeño municipio francés rebuscó entre las bolsas abandonadas, identificó al responsable y le devolvió personalmente todos los residuos.

Abandonar bolsas de basura fuera de los contenedores puede salir muy caro. Es lo que ha comprobado un vecino de Blâmont, un municipio francés de apenas 1.000 habitantes, después de que el alcalde decidiera investigar quién había dejado varios residuos junto a un contenedor de reciclaje.

La búsqueda terminó con las bolsas de vuelta en la puerta de su casa y con la apertura de un procedimiento que podría acabar en una multa de hasta 15.000 euros, la sanción máxima prevista en Francia para determinados casos de vertido ilegal de residuos.

El episodio ha llamado la atención por el método empleado por el alcalde, Yann Durand, elegido el pasado mes de marzo. Lejos de limitarse a ordenar la retirada de la basura, decidió localizar al responsable revisando el contenido de las bolsas hasta encontrar un documento con su dirección.

El alcalde abrió las bolsas para localizar al responsable



Los hechos ocurrieron el 22 de julio, después de que varios vecinos alertaran al Ayuntamiento de que durante la noche habían aparecido varias bolsas de basura abandonadas junto a un contenedor de vidrio.

Según explicó el propio Yann Durand al medio francés Actu Lorraine, él mismo participó en la investigación junto a agentes municipales. "Con la ayuda de los agentes municipales, abrimos las bolsas para registrarlas y encontrar la dirección de la persona que las depositó".

La búsqueda dio resultado. Entre los residuos encontraron documentación que permitía identificar al presunto autor del vertido.

La basura terminó de nuevo en la puerta de su propietario



Una vez localizada la dirección, el alcalde y varios trabajadores municipales cargaron todas las bolsas en el camión del Ayuntamiento y se desplazaron hasta la vivienda. "Tocamos el timbre y nos presentamos para avisarle de que le llevábamos toda su basura", explicó Durand.

El responsable, según el alcalde, recibió la visita con evidente incomodidad. "Se sintió un poco avergonzado. Aun así, subimos todas las bolsas hasta su puerta". La escena fue posteriormente difundida por el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales como ejemplo de la política de tolerancia cero frente a este tipo de comportamientos.

El Ayuntamiento llevará el caso ante la Justicia



El episodio no terminará con la devolución de los residuos. El alcalde ha confirmado que presentará una denuncia ante la Fiscalía para que los hechos sean investigados y se determine la sanción correspondiente. "Cada caso de este tipo de incivilidad será investigado y remitido sistemáticamente a la justicia", advirtió.

En Francia, el abandono ilegal de residuos puede acarrear importantes sanciones económicas y, en los casos más graves previstos por la legislación medioambiental, alcanzar hasta 15.000 euros de multa, además de otras posibles responsabilidades.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Blâmont pretende lanzar un mensaje disuasorio a quienes utilicen el entorno urbano como vertedero improvisado y dejar claro que este tipo de conductas no quedarán impunes.