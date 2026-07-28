Un hospital de Burgos detecta 30 partos con el mismo patrón y lo denuncia a la Policía: brasileñas llegadas desde Bélgica que dan dos direcciones concretas del norte de la provincia

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha comunicado a la Policía la detección de 30 partos con un mismo patrón: mujeres brasileñas llegadas desde Bélgica y otros países del norte de Europa en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para ser atendidas durante el parto.

Tal y como han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, el centro hospitalario, al consultar los historiales clínicos, descubrió que muchas de esas mujeres daban dos direcciones de residencia concretas: una perteneciente a la localidad de Medina de Pomar y la otra perteneciente a Villarcayo. Ambos municipios se encuentran ubicados en el norte de la provincia de Burgos y son muy cercanos entre sí.

Y eso no es todo. Varias de las mujeres brasileñas acudieron al hospital acompañadas por el mismo hombre. Ese conjunto de coincidencias llevó al personal de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Burgos a informar a la dirección del centro hospitalario.

En concreto, este patrón en los partos comenzó a detectarse a principios del mes de mayo. Ante la persistencia de los casos, el hospital trasladó la información a los agentes policiales a finales de ese mismo mes.

En declaraciones a Diario de Burgos, fuentes oficiales del HUBU han explicado que "nosotros estamos obligados a atender. Y no solo el parto, atendemos lo que nos llega. Y en estos casos suelen venir a la última visita y luego, ya, se les programa el resto de la atención".

En estos momentos, la investigación policial se encuentra abierta. El número de mujeres atendidas en circunstancias similares asciende a alrededor de una treintena, aunque desde la Subdelegación del Gobierno en Burgos han subrayado que, al estar la investigación en curso, todavía no se ha podido concluir si todos los casos están relacionados.