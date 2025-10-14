A los albañiles les sale una dura competencia con el robot que puede colocar 500 ladrillos en un minuto

Un robot con forma de araña llamado Charlotte está revolucionando el mundo de la construcción. Diseñado por las startups australianas Earthbuilt Technology y Crest Robotics, este dispositivo hexápodo es capaz de levantar una casa de 200 metros cuadrados en menos de un día, trabajando a una velocidad que equivale a la de cien albañiles.

Charlotte utiliza un sistema de impresión 3D que extruye capa por capa una mezcla ecológica compuesta por arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados, sin necesidad de cemento. Su diseño biomimético le permite desplazarse con agilidad por terrenos irregulares gracias a sus seis patas articuladas, lo que elimina la necesidad de maquinaria pesada adicional.

Además, es completamente autónomo, lo que reduce costes, tiempos de ejecución y riesgos laborales. Las viviendas que construye son resistentes al fuego y a las inundaciones, y tienen una huella de carbono significativamente menor.

Charlotte también está pensado para operar en zonas remotas o afectadas por desastres naturales, e incluso se contempla su uso en misiones espaciales para construir hábitats en la Luna utilizando regolito lunar como material base. Esta innovación plantea un futuro en el que la automatización podría transformar radicalmente el sector de la construcción, ofreciendo soluciones rápidas, sostenibles y accesibles a la crisis global de vivienda.