Abandono EEUU por España, pago 300 euros al mes y nunca he sido más feliz

Su nombre es Shawna Lum, tiene 31 años es natural de Los Ángeles, pero decidió salir de la Ciudad de la Luces y de su propio EEUU natal para cambiar de vida. Como tantos otros extranjeros, encontró en España la felicidad que no le daba andar en busca de una vida clásica de checklist en la que tachar asuntos como un trabajo en una empresa, comprarse una casa y casarse.

Se trata del testimonio que recoge, a través de una conversación, el medio Business Insider sobre la historia de esta joven. Fundó Move Overseas Now, una firma que tiene como objeto ayudar a la gente a mudarse a Europa y Latinoamérica. Pero antes de llegar a esta parte la historia, la empresaria recorrió un largo y, a veces feliz, a veces triste, camino vital.

"En 2015, me mudé a España por un semestre para estudiar en el extranjero y esa experiencia me cambió por completo", comienza a relatar a Business Insider, recordando que "Ddurante los seis meses que pasé en España, me enamoré de Europa". Y explica que los precios eran impensables en EEUU: "La posibilidad de viajar con tanta facilidad (como tomar un vuelo de ida y vuelta desde Bilbao, la ciudad del norte de España donde vivía, a Ámsterdam por tan solo 80 dólares o a Londres por 100 dólares) era increíble".

"El típico sueño americano no me hacía gracia: trabajo en empresa, comprar casa y casarme"

Poco a poco, Lum fue descubriendo las diferencias en el día a día que existían entre Colorado y Cataluña: "Salir de tapas, disfrutar de una copa de vino y comer era muy asequible en comparación con los EEUU. También me encantaba la cultura de caminar; no hace falta un coche. Eso es algo que nunca me di cuenta de que extrañaba hasta que viví allí".

Pensaba mucho en ello cuando tuvo que regresar a su país después de aquella estancia y se puso a trabajar en empresas durante un año y medio, primero en Texas, luego en Chicago y Luisiana. "El típico sueño americano no me hacía gracia: la 'lista de verificación' de conseguir un trabajo en una empresa, ahorrar para comprar una casa y casarme. Me pregunté: '¿Por qué debo seguir este camino?'", rememora.

Llegó a España a finales de 2016 -ella no lo apunta, pero ese fue el primer año en el que Donald Trump estuvo en la Casa Blanca, durante su primer mandato-. Para ello tuvo que hacerse con un visado de estudiante: "Aunque no quería volver a estudiar, decidí hacer un máster en emprendimiento e innovación en Barcelona. Tras finalizar la carrera, renové mi visado varias veces".

Regreso triste a L.A. y reencuentro amargo

"A lo largo del camino, comencé a hacer trabajos secundarios y a sumergirme en el marketing digital. Finalmente, me di cuenta de que no tenía que trabajar para otros y fundé una agencia de diseño web", explica Lum de lo que hizo tras completar su formación. No le iba mal, hasta que en 2021 llegó una de esas noticias que lo destrozan todo: su padre había sido diagnosticado de cáncer de pulmón. Fase 4. El tiempo que le quedó, lo pasó con él, cuidándole.

Aquello fue duro. Sin embargo, no fue lo único que le desagradó de Los Ángeles, pues las cosas en su entorno no habían salido como en un capítulo de Friends: "Mientras estaba de duelo, también me sentí frustrada por la vida en Estados Unidos. Regresar a Estados Unidos fue un cambio difícil. Empecé a notar la cultura tóxica: la gente parecía infeliz con su vida y muchos de mis amigos de la secundaria tomaban antidepresivos".

"También sentía que todo giraba en torno al dinero, incluso la atención médica", explicó la joven californiana, de un país en el que la asistencia sanitaria no está garantizada más allá de un maltrecho y empobrecido Medicare. "Extrañé la sensación de conexión y comunidad que había experimentado en España. Vivir en el extranjero me mostró que la vida podía ser diferente: los niveles de estrés y la brecha entre el trabajo y el hogar estaban mucho más equilibrados", subrayó.

"Muchas personas podrían identificarse con mi razonamiento"

"Sentí que muchas personas podrían identificarse con mi razonamiento. Así que, cuando regresé a España, puse en marcha Move Overseas Now, una empresa que ayuda a otras personas a mudarse", sentenció Shawna Lum del que se ha convertido en su medio de vida, antes de explicar que mucha gente no duda en seguir sus pasos por cuestiones como las siguientes.

"En España, se puede alquilar un bonito apartamento de una habitación en una ciudad de tamaño medio por unos 650 a 980 dólares al mes, o por menos de 1.300 dólares en las grandes ciudades", resume para desvelar cuál es su situación personal: "En este momento, estamos alquilando un dúplex de una habitación y un baño en las afueras del centro de Barcelona por 300 euros, o aproximadamente 314 dólares, al mes. Conseguimos una buena oferta porque conocemos al propietario".