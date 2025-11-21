Al menos dos desaparecidos en una mina en Asturias: qué se sabe del accidente

Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea (Asturias)

Las primeras informaciones aseguran que se ha debido a un desprendimiento de material en el interior de la explotación, como recoge EFE de fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil.

Dichas autoridades apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera situada en el suroccidente asturiano. Hasta allí se han desplazado servicios de emergencia, incluida la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa.

Ubicación de Vega de Rengos, donde se ha producido el accidente minero

La explotación donde han sucedido los hechos está gestionada por la empresa TyC Narcea. La actividad minera fue paralizada por el Principado de Asturias a principios de abril, días después del fatal accidente del 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

De acuerdo con Europa Press, fue la Dirección General de Minas la que decretó la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido, un parón que llevó a los 70 trabajadores de la explotación a manifestarse en Oviedo como protesta.

Las autoridades dieron el visto bueno a la reactivación de las tareas en la mina el 5 de junio, una vez comprobaron que la empresa cumplía todos los requisitos.