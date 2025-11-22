Acusan y arrestan a un médico tras descubrir su chanchullo oculto usando recetas y dos nudillos de acero

Negligencia médica en Alemania. La Justicia de ese país se encuentra investigando a un médico de la región de Baviera, que, con la ayuda de recetas falsas, presuntamente, estafó a su compañía de seguros millones de euros.

Tal y como informa el canal alemán NTV, que ha tenido acceso a la información de la Oficina Centra de Baviera para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción en el Sistema Sanitario, el médico se había prescrito medicación durante años, mientras prestaba sus servicios. De este modo, proporcionó los documentos oficiales con sellos imitados y datos de facturación de dos farmacias.

Según la información oficial, en 159 casos, había presentado estos documentos a su compañía privada de seguros de salud, "aunque no había recibido ni pagado la medicación". Por sus acciones negligentes, la compañía de seguros ha sufrido daños superiores a un millón de euros. Se dice que los delitos se cometieron entre noviembre de 2020 y julio de 2025.

En cuanto a las sanciones por su negligente actuación, el hombre fue arrestado a principios de este noviembre. Durante la búsqueda simultánea, los investigadores confiscaron documentos, portadores de datos y dos puños americanos. Además, numerosos bolsos y joyas de alta calidad valorados en más de 220.000 euros fueron confiscados como parte de la incautación de bienes.

De acuerdo a la información recabada, las investigaciones se desencadenaron por una denuncia de la compañía privada de seguros de salud, que había encontrado irregularidades. El acusado admitió parcialmente las acusaciones, por lo que la orden de arresto fue suspendida en contra de los requisitos de notificación. Además del fraude en facturación, el médico del distrito de Miesbach, al norte de Alemania, también está siendo investigado por falsificación de documentos y violación de la ley de armas.