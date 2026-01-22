Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adif mantiene límites de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia
Adif mantiene límites de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia

Los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

Redacción HuffPost
Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes
Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunesEFE

Adif ha levantado los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, menos en seis puntos kilómetricos, donde se circulará a 230 kilométros por hora, según han informado este jueves a Europa Press en fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.

Las mismas fuentes han indicado que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

Los puntos kilométricos de la línea Madrid-Barcelona donde se circulará a 230 kilómetros por hora como tope se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.

