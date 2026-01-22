Adif mantiene límites de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia

Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes

Adif ha levantado los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, menos en seis puntos kilómetricos, donde se circulará a 230 kilométros por hora, según han informado este jueves a Europa Press en fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.

Las mismas fuentes han indicado que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

Los puntos kilométricos de la línea Madrid-Barcelona donde se circulará a 230 kilómetros por hora como tope se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.