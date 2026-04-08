Lidl confirma una de las promociones más esperadas: estas son las mejores ofertas para sentirte como en Italia

Lidl pone en marcha a partir del 10 de abril su semana italiana, uno de los momentos más esperados por los consumidores.

Se trata de una promoción temática temporal en la que Lidl llena sus estanterías con productos típicos italianos, muchos de ellos a precio rebajado. La mayoría de artículos se comercializan bajo la marca Italiamo, un clásico de esta cadena de supermercados.

Puedes encontrar pastas especiales, embutidos, quesos, pizzas, salsas y dulces. Hay una gran variedad para que elijas lo que más te guste.

Todos estos artículos están disponibles por tiempo limitado, normalmente hasta que se agotan las existencias. Ya sabes que los productos de Lidl suelen volar a los pocos días, así que será mejor que te des prisa si quieres aprovechar la semana italiana.

Al tratarse de una promoción con una gran cantidad de artículos, es normal que te sientas abrumado y no sepas qué comprar. A continuación, se detallan los productos que tienen más papeletas para crear expectación este año, ya sea por sus precios económicos o porque fueron protagonistas en anteriores promociones.

Los productos que no debes perder de vista en la semana italiana de Lidl

No sólo te quedes con los espaguetis o las pizzas, hay multitud de artículos de alimentación típicos de Italia que puedes probar. Y esta es la semana más apropiada.

Algunos de ellos son:

Mozarella de búfala de marca Italiamo: cuesta 1,75 euros el envase de 125 gramos.

cuesta 1,75 euros el envase de 125 gramos. Mascarpone de marca Italiamo : cuesta 3,79 euros el envase de 500 gramos, tiene un descuento del 17%.

: cuesta 3,79 euros el envase de 500 gramos, tiene un descuento del 17%. Fusili tricolor de Puglia de marca Italiamo: cuesta 1 euro el envase de 500 gramos, tiene un descuento del 49%.

cuesta 1 euro el envase de 500 gramos, tiene un descuento del 49%. Salsa de tomate cherry de marca Italiamo: cuesta 1,49 euros la botella de 330 gramos, tiene un descuento del 16%.

cuesta 1,49 euros la botella de 330 gramos, tiene un descuento del 16%. Pizza con mortadela, mozarella, provolone y pistacho de marca Italiamo: cuesta 3,29 euros.

cuesta 3,29 euros. Focaccia rellena de marca Italiamo: cuesta 3,29 euros el paquete de 360 gramos.

cuesta 3,29 euros el paquete de 360 gramos. Coca de hojaldre de marca Sondey: cuesta 1,99 euros el envase de 225 gramos.

Estos son sólo algunos ejemplos. Si acudes a Lidl estos días encontrarás más productos típicos de Italia, tanto para comer como si simplemente quieres picar algo o endulzarte con un postre.

También tienes la opción de echar un ojo a sus últimas novedades para casa, como el palomitero con el que te sentirás igual que en el cine o la malla de balcón para ocultarte de los vecinos cotillas.