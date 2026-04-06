Adiós a las palomitas de microondas con este producto de Lidl que te hará sentir como en el cine

Ver una película en casa puede ser muy gratificante si tienes una buena pantalla y quieres disfrutar del silencio y la tranquilidad que a veces no se encuentra en una sala. La experiencia, por supuesto, no es la misma, pero siempre hay que intentar que se asemeje lo máximo posible.

Además de la calidad de la imagen y del sonido hay otros detalles a tener en cuenta. Uno de ellos está relacionado con un producto muy típico de las salas de cine: las palomitas.

Aunque las palomitas de microondas pueden tener una calidad aceptable, no suele ser fácil que te queden tan ricas y saladas como en los cines. Si echas de menos su sabor y textura cuando estás en casa, merece la pena que pruebes el artículo que ha sacado a la venta Lidl.

La cadena alemana de supermercados ha pensado en los cinéfilos. De ahí que su nuevo producto te interese para ver películas como si estuvieses en una sala de cine. Se trata de un palomitero con el que puedes preparar palomitas de manera sencilla y rápida, y con un sabor que te convencerá más que las de microondas.

El palomitero de Lidl para los más cinéfilos

El producto que tiene todas las papeletas para triunfar en Lidl estos días es el palomitero de 850W de la marca Silvercrest.

Además de preparar palomitas, también te sirve para hacer almendras tostadas, así que tienes una herramienta con diferentes utilidades. Estas son las características que destaca Lidl en su web:

Brazo mezclador eléctrico para distribución uniforme.

Tapa extraíble que se puede usar como cuenco para servir.

Cuchara medidora para 130 gramos de palomitas.

Temperatura ajustable con regulador giratorio.

Interruptor de encendido y apagado para el brazo mezclador.

Placa de cocción con revestimiento antiadherente.

Fácil limpieza, todas sus piezas son extraíbles y aptas para lavavajillas.

Fácil de guardar, no te ocupará mucho espacio en la cocina.

Una de sus ventajas es que puedes añadir aceite, mantequilla, azúcar o sal directamente a la placa calefactora. Así tienes la posibilidad de hacer las palomitas a tu gusto, con la cantidad que prefieras de cada ingrediente.

Los materiales de la palomitera son plástico y aluminio. Está disponible en dos colores: negro y rojo. Las medidas son de 32 x 28,7 x 24 centímetros y pesa 1,95 kilogramos.

El precio es otro de sus atractivos: cuesta 19,99 euros.

Si estás interesado puedes comprarla en las tiendas de Lidl o en su página web. Si te decantas por esta última opción recibirás el pedido en un plazo de entre uno y tres días laborables.

Otros de los artículos de Lidl que han tenido éxito estos días son su malla de ocultación para balcón o la batidora de mano con la que puedes hacer maravillas en la cocina.