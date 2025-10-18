¿Adiós a la crisis de vivienda? El revolucionario robot que puede construir una casa de 200 metros en 24 horas

Imagen de archivo de un bloque de viviendas, con un único cartel de 'Se alquila'.

Imagínate que te vas a dormir y, cuando te despiertas, hay una casa de 200 metros cuadrados lista para mudarte. No es magia, es Charlotte, un robot con forma de araña que construye casas a velocidad récord. Y sí, también podría construir un chalet en la Luna.

Charlotte, desarrollada por las empresas australianas Crest Robotics y Earthbuilt Technology, es la promesa robótica que podría revolucionar la industria de la construcción. Y es que, este invento promete montar una casa completa en 24 horas, usando materiales baratos y locales.

De este modo, Charlotte viene a cambiar el juego con su sistema de impresión 3D que compacta arena, tierra, y hasta ladrillos rotos (sí, los restos de la obra también sirven). El resultado: viviendas resistentes y económicas, todo sin necesidad de una cuadrilla de obreros.

Su tecnología se inspira en una técnica llamada Earthbagging, que básicamente es como hacer una casa apilando bolsas de tierra bien prensadas. Solo que Charlotte lo hace sin que tú sudes una gota.

Y por si no fuera bastante, esta araña robótica también apunta al espacio. Sí, a la Luna. Su diseño plegable y ligero permitiría enviarla allá arriba para montar bases habitables usando el suelo lunar como "construcción local". Nada de enviar cemento desde la Tierra (muy caro).

Ahora bien, no todo es perfecto y aún quedan algunas preguntas por resolver, como qué pasa si el robot se queda sin energía justo antes de terminar el techo o cuánta resistencia estructural tendrá la casa. Estas preguntas aún están en el aire. Pero lo que sí es seguro es que este invento abre una ventana gigantesca hacia un futuro en el que los obreros no cargarán ladrillos, sino que supervisarán las máquinas.