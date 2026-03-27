El producto que Lidl ha sacado hoy a la venta y que se puede convertir en el mejor aliado en tu cocina

Uno de los mayores éxitos de Lidl es el de vender todo tipo de productos para el hogar. Los consumidores no sólo acuden a sus establecimientos para comprar alimentos o artículos de higiene, también quieren sus electrodomésticos y herramientas para hacer la vida más sencilla en casa.

Quizás el ejemplo más claro es el de su mítico robot de cocina, el Monsieur Cuisine, que cada vez que sale a la venta provoca colas en los supermercados de Lidl. Esto suele ocurrir porque son productos con precios bajos y de buenas prestaciones.

Otros casos de éxito recientes son su aspiradora en seco y húmedo, que te hace más fácil la limpieza de casa, o el gato hidráulico que quieren todos los conductores por su bajo coste (menos de 35 euros).

La cadena de supermercados de origen alemán pone hoy a la venta otro artículo que promete ser un éxito. Se trata de la batidora de mano de 350 W de la marca Silvercrest. Desde hoy la puedes adquirir tanto en las tiendas de Lidl como por internet. No sería de extrañar que encontrases algunas colas en los establecimientos.

Así es la nueva batidora de Lidl

La batidora de la marca Silvercrest que vende Lidl te va a servir para mezclar y triturar. Puede convertirse rápidamente en un gran aliado en tu cocina gracias a las características que destaca la propia cadena de supermercados:

Manejo sencillo con sólo pulsar un botón.

Diseño que minimiza las salpicaduras gracias a su pie mezclador.

Dispone de una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.

Mango ergonómico y brazo de batidora desmontable.

Además de esto, tiene una potencia de 350 vatios y un botón turbo que es útil para una mezcla por impulsos. La longitud del cable es de 135 centímetros. Aunque Lidl no indica ni el tamaño ni el peso, sus dimensiones no son demasiado grandes, así que te resultará fácil de transportar de un lugar a otro.

Uno de los mayores atractivos es su precio: cuesta 6,99 euros. Es una característica muy significativa de los productos que pone a la venta Lidl. Está disponible en color gris y menta al mismo precio.

En el caso de que adquieras la batidora a través de internet, puedes recibirla en un plazo de 3 días laborables.